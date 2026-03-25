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農用塑膠包材難買到 龔明鑫：因毛利低多靠進口 產線一開就能供貨

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，訪查市場，塑膠袋還是買得到。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫表示，訪查市場，塑膠袋還是買得到。圖／本報資料照片

民進黨立委蔡易餘等人指出中東戰爭波及石化原料供應，農用塑膠包材價格飆漲，甚至疑有囤貨情形，要求經濟部應立即徹查。經濟部長龔明鑫25日表示，上游應無囤貨情形，他自己訪查通路，市場上塑膠袋也都買得到。非特用的塑膠產品因毛利太低，台灣廠商因此不生產了，但只要市場缺貨，產線一開很快就能供貨。

龔明鑫25日應邀至立法院經濟委員會做業務報告，會後回答媒體詢問有關石化原料是否有廠商囤貨，以及市場上塑膠產品供貨情形。

龔明鑫指出，塑膠袋這些民生用的塑膠，不是特用的，製造不難，只是過去因為毛利太低，台灣廠商不做了，很多都直接從中國進口，只要產線一開，很快就能供應市場需求，經濟部擔心的是市場預期心理，因此會盡快調查，讓大家安心。

石化原料 蔡易餘 立法院 民進黨

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