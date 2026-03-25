聽新聞
0:00 / 0:00
農用塑膠包材難買到 龔明鑫：因毛利低多靠進口 產線一開就能供貨
民進黨立委蔡易餘等人指出中東戰爭波及石化原料供應，農用塑膠包材價格飆漲，甚至疑有囤貨情形，要求經濟部應立即徹查。經濟部長龔明鑫25日表示，上游應無囤貨情形，他自己訪查通路，市場上塑膠袋也都買得到。非特用的塑膠產品因毛利太低，台灣廠商因此不生產了，但只要市場缺貨，產線一開很快就能供貨。
龔明鑫25日應邀至立法院經濟委員會做業務報告，會後回答媒體詢問有關石化原料是否有廠商囤貨，以及市場上塑膠產品供貨情形。
龔明鑫指出，塑膠袋這些民生用的塑膠，不是特用的，製造不難，只是過去因為毛利太低，台灣廠商不做了，很多都直接從中國進口，只要產線一開，很快就能供應市場需求，經濟部擔心的是市場預期心理，因此會盡快調查，讓大家安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。