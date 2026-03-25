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北部土石方壓力有解 台北港二期填海造地計畫通過環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」可填土方量高達3870萬方，預計2031年可開始填土，本案今通過環評。圖／截取自環境部環評書件系統
「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」可填土方量高達3870萬方，預計2031年可開始填土，本案今通過環評。圖／截取自環境部環評書件系統

為整頓營建廢土非法棄置的問題，內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。環境部今於環評大會審查「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」，本案可填土方量高達3870萬方，預計2031年可開始填土，本案今通過環評。

由於土石方產出量逐年上升，北部地區土資場收容量已不足，長期有效去化剩餘土石方有迫切需求，本案協助營建剩餘土石方收容，減輕北部剩餘土石方的去化壓力。

本案開發單位為台灣港務公司基隆港務分公司，計畫位於新北市林口區及八里區外側離岸海域，全區位於港區範圍內，南碼頭區二期用地約320公頃，總填方量約需3870萬方。造地料源取得包含營建剩餘土石方、港區航道浚挖餘土、河道、水庫、海岸清淤泥砂、無機再生粒料等。

開發單位表示，營建剩餘土石方進場後，將利用填築完成後新生地，作為工材堆置、土方暫存區，以利於新生地壓密及施工管理，而營建剩餘土石方可收容B1-B6類土方，不包括營建廢棄物，且禁止收受來自環保單位所公告的控制場址或整治場址所產出土方，並確認未受紅火蟻入侵。

非公共工程土石方進場後，港務公司的複查抽驗作業將有暫置需求，將規畫土方暫置區以利查驗，待港務公司確認土質無受汙染之虞，才允許整批運至填築區填築。

有環評委員表示，針對再生粒料收容作業的自主警示及停工標準，開發單位應依歷史監測數據分析超過警示或停工標準的發生機率，據以檢討其執行的可行性。

另有環委指出，因為是填海造地計畫，應強化鯨豚及海龜擱淺資料的蒐集與分析，並評估擴大調查範圍至整體台北港水域，並參考預定公告的海洋生態評估技術規範辦理，研提具代表性且具體可行的保護與應變措施。

本案在環評委員認為本影響範圍侷限於新北市境內，對國民健康安全、環境等無顯著不利影響，以及開發單位承諾遵照環評委員的要求，本案順利通過環評。

環評 環境部 台北港

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