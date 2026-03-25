反社群焦慮！千禧世代、Gen Z都愛的社群新歡Retro App為何在台爆紅？

在短影音、演算法與廣告充斥的數位娛樂時代，社群媒體生態逐漸演變成一場追求表現與注意力的「表演」，讓人不自覺花費過多時間瀏覽，得不到滿足反而產生焦慮與負面影響。在這樣的潮流下，一款由Instagram前核心成員打造、主打「反社群焦慮」的相片社群應用程式「Retro」，去年底在台灣迅速竄紅，截至2026年3月，Retro全球用戶已達120萬，其中台灣用戶數突破43萬，每日上傳照片數接近100萬張，成為全球最大且活躍度最高的市場。

Retro的兩位創辦人、執行長Nathan Sharp曾參與Instagram Stories與Facebook Dating的開發，技術長Ryan Olson則曾任Instagram工程總監。兩人在2016年開始合作，發現當社群僅限於親密好友使用時，那種真實連結的感受最為強烈。然而到了2022年，他們觀察到主流社群已從「社交」轉向「媒體」導向，演算法優先推送陌生網紅與娛樂內容，真正認識互加的親友動態反而滑好久都沒看到，促使兩人決定打造一款回歸本質的產品，「Retro」因此在2022年誕生。

Nathan與Ryan近日親自造訪台灣，受訪時分享，Retro的核心設計哲學在於「非表演性」與「低壓力」，App完全沒有演算法推薦機制與廣告，為了確保空間純粹與謹慎篩選，每位用戶的好友上限被設定為250人，必須雙向同意才能成為好友，且無法刪除好友，即使封鎖仍會計入上限。此外，Retro也刻意消除可能會引起社群焦慮的實際數據，個人檔案不顯示好友數，貼文按讚數也僅發文者可見，防止用戶不自覺陷入數據比較的心情。內容則以週為單位的「照片日記」方式呈現，不強制要求標題或濾鏡，鼓勵用戶記錄真實日常。

台灣市場在2024年11月上線後即快速在社交免費App排行榜登上冠軍，不僅在Threads上形成擴散效應，更在16～24歲的年輕族群中引起共鳴。創辦人指出，台灣用戶對隱私價值的高度重視、對生活紀錄的文化傾向，以及Gen Z對新應用的開放態度，是促成這波熱潮的關鍵因素，也使台灣成為Retro全球成長速度最快的市場之一。而像iPod轉盤一樣可以快速回溯數年前同一週照片的「時光倒流（Rewind）」功能，則是深受千禧世代用戶歡迎，幫忙喚起多年前被遺忘的回憶。

團隊近期更推出「貼圖回顧」功能，利用AI技術將單月照片中的人物、寵物、物件自動去背，生成具有個人風格的創意拼貼，增加視覺化與個人化的記錄方式。這個新功能提供了更多互動性，完成後的拼貼可分享給Retro好友、轉發至Instagram、傳送至iMessage或群組聊天，甚至能製作成實體明信片寄送給親友。

在經營策略上，Retro不賣廣告，而是採取訂閱制模式，付費會員可享有特殊LOGO、無限上傳圖片、無限私鑰、可上傳影片等專屬功能，並透過邀請新朋友加入以免費獲得進階服務的「滾雪球」方式，增強好友之間的連結性，讓核心價值始終圍繞在「記憶」與「朋友連結」。不過，在不依賴廣告的前提下，訂閱模式能否支撐長期成長，仍有待觀察。

對於感到社交疲勞的用戶，Nathan也給出了簡單又實用的建議：將「純娛樂」內容與「親友分享」內容分開處理，並鼓勵用戶優先投入現實世界的社交互動。Retro的出現並非要取代其他App，而是作為一種「人際抗焦慮劑」，讓用戶在短暫回顧好友生活後，能無負擔地關掉螢幕，回到現實世界，重新擁抱真實關係。

為了增加互動性，分享的照片、拼貼還可以製作成實體明信片寄送給親友。記者黃筱晴／攝影

Retro最新推出的「貼圖回顧」功能，利用AI技術將單月照片中的人物、寵物、物件自動去背，生成具有個人風格的創意拼貼。記者黃筱晴／攝影