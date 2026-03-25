花6元中200萬、這門市開兩大獎！7-ELEVEN公布1～2月統一發票中獎名單

7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年1～2月統一發票開獎活動，開出3張千萬特別獎、3張200萬元特獎、3張雲端發票專屬獎100萬元，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花39元就中1,000萬元，還有一位200萬元特獎得主更只花6元。台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市更在同一期統一發票開出兩張大獎。

根據財政部3月25日公布最新一期2026年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共有有3位消費者獲得千萬大獎，其中一人在新北市板橋區的7-ELEVEN館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN神林門市花130元購買民生用品。

3位獲得200萬元特獎，其中一人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-ELEVEN宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-ELEVEN後驛門市花190元購買民生用品。

另有3位雲端發票專屬獎100萬元得主，其中一人在台北市內湖區的7-ELEVEN成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品；一人在新北市鶯歌區的7-ELEVEN長虹門市花費42元購買鮮食。

7-ELEVEN提醒，2025年11～12月期尚有將近17萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，獎金超過6,000萬元，提醒未兌獎的民眾，在今年5月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，本期已於3月25日開獎，趕快到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到今年4月30日止。在7-ELEVEN獨家獎金放大秘訣分享，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2倍。