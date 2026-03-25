環境部：國外報告空品排名定義遭誤解 台灣空氣品質全球排名進步中

近日媒體引用《2025 IQAir 全球空氣品質報告》指出臺灣空品排名下滑，引發關注。對此，環境部澄清，該報告為「污染程度排行」，名次越後代表污染越低、空氣品質越佳，因此排名下降實際上反映臺灣空品持續改善，而非惡化，其中臺灣PM2.5濃度排名（由低到高）於2025年報告為第71名（143個國家/地區），較2024年第85名（138個國家/地區）進步14名，此外，該報告也指出臺灣PM2.5濃度2025年(13.3 μg/m³)較2024年(17.4 μg/m³)濃度改善4 μg/m³。

環境部已於3月15日公布114年空氣品質監測年報，我國PM2.5平均濃度為12.8 μg/m³。針對國際報告與我國官方數據差異，環境部指出，IQAir統計來源包含官方監測站（含自動站及手動站）及低成本感測器。由於感測器易受環境條件與設備品質影響，與標準化監測數據存在落差，我國則與國際一致之手動採樣標準方法，經調理、分析及嚴謹品保品管程序，確保數據準確性，作為空品達標與政策評估之主要依據。

為持續提昇我國空氣品質，環境部在第一期空氣污染防制方案（109年至112年）推動基礎上，接續提出第二期方案（113年至116年），透過精準治理結合淨零轉型，推動減污減碳共利策略。依據國內長期監測數據，全國PM2.5年平均濃度已由108年16.2 μg/m³降至114年12.8 μg/m³，改善率達21%；中南部地區由19.6 μg/m³降至14.8 μg/m³，改善率達24.4%；離島地區則多受境外污染影響，整體而言，我國空品呈現穩定改善趨勢。

為進一步促進全民永續健康，環境部已發布《空氣品質政策白皮書》，並以「健康永續」為願景，設定2030年PM2.5年平均濃度降至10 μg/m³以下、2035年降至8 μg/m³以下之目標，持續朝世界衛生組織（WHO）建議值邁進；政策除持續強化工業與交通等戶外污染源管制外，亦延伸至室內空氣品質管理，研究顯示，居家烹飪油煙及燃氣設備燃燒產生之氮氧化物對健康影響顯著，環境部建議民眾加強通風，並選用除油效率佳之抽油煙機，以降低暴露風險。

清明節將至，露天燃燒及野火易致PM2.5短期上升，環境部呼籲響應「新紙錢三燒」，並鼓勵以「以功（米）代金」減少焚燒，配合集中收運至具防制設備之焚化設施處理，以減少污染並降低火災風險。環境部表示，空氣品質改善需全民共同參與，將持續依循白皮書推動減污措施，結合淨零減碳政策，從日常行動打造清新宜居環境。