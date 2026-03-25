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配合2026白沙屯媽祖活動 台鐵4月將加開班次疏運

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台鐵公司配合「白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動」，將於2026年4月11、12、13、18、19、20日（6天）加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日（5天）共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

台鐵指出，相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。

另外，台鐵表示，2026年4月11、12、13、18、19、20日（共6天）暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外），請各位旅客多加留意。

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