彩迷超強運！今年銷售金額達898.9億 台彩：已誕生19位頭獎得主

台灣彩券公司今天表示，儘管去年締造公益彩券史上單年度業績新高，今年第一季業績表現持續亮眼，截至今年3月22日止，今年公益彩券銷售金額累積達898.9億元，較去年同期862.3億元成長4.24%。

值得一提的是，電腦型彩券一開年也是頻傳開獎消息，台彩統計，迄今為止，今年已經誕生19位頭獎得主，包括16位大樂透頭獎、及3位威力彩頭獎得主，比起往年的開獎次數，今年初截至3月22日，共開出13次大樂透、2次威力彩頭獎，是從民國103年以來，同期間開出頭獎次數與頭獎得主最多的一年。

台彩公司今天舉辦媒體春酒，由董事長黃志宜、總經理謝志宏共同出席，會中公布115年開年至今的銷售成果。儘管去（114）年締造公益彩券史上單年度業績新高，今年第一季業績表現持續亮眼，截至今年3月22日止，立即型彩券銷售達637億元、年增9.34%，顯示買彩券已成為民眾春節期間必備年節儀式感；而電腦型彩券累計銷售261.9億元，較去年同期減少6.37%，主要受威力彩頭獎累積金額差異與BINGO BINGO賓果賓果加碼方式影響，買氣稍降，但整體彩券市場熱度依舊不減。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示，春節是彩券傳統銷售旺季，買張彩券試試新春好手氣儼然已成過年期間親朋好友聚會及闔家團圓不可或缺的儀式感，彩券同時還能作為公司行號或親朋好友的饋贈禮物，也讓近幾年春節期間公益彩券業績突飛猛進；再者，台灣彩券推廣「每張彩券都能為台灣這片土地帶來更多好事」的公益理念，讓一些原本不買彩券的民眾也漸漸開始接受買彩券就是做公益，不僅讓彩券業績成長，靈活的廣宣策略與公益活動，也讓彩券公益的形象日漸提升。

立即型彩券今年在春節前發行的千萬、百萬獎項及總獎金，均刷新歷年紀錄，且過年後市場買氣仍持續暢旺，今年春節後已有三波刮刮樂產品上市，截至3月22日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬還剩下1個，民眾想要成為千萬富翁，仍有機會。

展望今年，黃志宜表示，穩健提升公益盈餘與照顧弱勢就業是台灣彩券持續努力的目標，期望在去年業績基礎上實現微幅成長，今年度銷售目標為1700億元。他也強調，穩健的業績將轉化為更豐沛的公益彩券盈餘，持續挹注地方社會福利、老人、兒童照護以及弱勢就業等領域，確保每一張公益彩券背後的善意可以發揮實質效益，讓社會的正向力量持續擴散，提供民眾一個真正充滿希望、樂趣與關懷的公益彩券。