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新竹台大分院啟動無人機醫療物流 偏鄉送藥快3成

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院今攜手新竹縣消防局及極現科技公司，啟動無人機醫療救援物流策略合作。記者黃羿馨／攝影
新竹台大分院今攜手新竹縣消防局及極現科技公司，啟動無人機醫療救援物流策略合作。記者黃羿馨／攝影

偏鄉地區受限山區地形與交通距離，急需藥品或醫療物資時，往往難以及時取得。新竹台大分院導入無人機建立快速運送機制，整體運送時間較傳統方式縮短約3成，並可支援消防救災與緊急應變。

新竹台大分院今攜手新竹縣消防局及極現科技公司，啟動無人機醫療救援物流策略合作，導入科技建立快速運送機制，支援偏鄉醫療服務與災害應變，打造創新醫療配送模式。

院方指出，為提升偏鄉配送效率，新竹台大分院導入無人機醫療救援物流，並透過航線規畫、場域測試與跨單位合作，逐步推動試驗與驗證。

衛福部資訊處長李建璋表示，此計畫源自2024年總統盃黑客松競賽並獲「卓越團隊」，展現跨域合作解決公共議題的能力，後續由新竹台大分院將構想落實為實際行動，讓智慧醫療應用於公共服務場域。

台大醫院院長余忠仁指出，透過無人機技術導入醫療物流與救援，有助爭取緊急救援黃金時間、提升醫療可及性並促進醫療平權，也為智慧醫療在公共健康與緊急救援領域開創新方向。

新竹台大分院院長洪冠予表示，院區服務範圍涵蓋都會與偏鄉，新竹縣市約105萬人口中，竹東、橫山、北埔、尖石及五峰等地逾13萬人，約占12.5%，經4年實地測試，已逐步克服山區運送困難，未來將持續拓展航線，縮短城鄉醫療差距。

院方指出，無人機運送可在山區長途或道路中斷時快速配送緊急藥品與醫療物資，整體運送時間較傳統方式縮短約3成，並可支援消防救災與緊急應變，提升偏鄉醫療支援的即時性與可靠性。

目前新竹台大分院已在生醫醫院竹北院區與竹東院區完成送藥試飛與流程驗證，單次起飛總重量小於25公斤，符合相關法規，並持續進行多場景測試與安全驗證，逐步建構偏鄉醫療支援網絡，期盼提供穩定、即時的醫療服務，作為全國偏鄉醫療與災害應變的示範模式。

新竹台大分院導入無人機建立快速運送機制，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。記者黃羿馨／攝影
新竹台大分院導入無人機建立快速運送機制，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。記者黃羿馨／攝影

新竹台大分院導入無人機建立快速運送機制，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。記者黃羿馨／攝影
新竹台大分院導入無人機建立快速運送機制，整體運送時間較傳統方式縮短約3成。記者黃羿馨／攝影

無人機 新竹

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