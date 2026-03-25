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億元頭獎中獎婦要帶80多歲母搭郵輪 捐千萬回饋社會、讓弟弟退休

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台彩分享一起溫馨感人的中獎故事。台彩總經理謝志宏表示，去年12月20日在苗栗中得1億元頭獎的50多歲婦女，得知中獎後第一時間不是規劃自身享受，而是立即致電在科技公司任職、多年來扛起家計的弟弟，告訴他「可以退休了」，以感謝其長期為家庭付出的辛勞。同時，她也規劃帶80多歲的母親搭乘郵輪出國旅遊，圓長輩多年想遠行的心願，展現濃厚親情與回饋之心。

謝志宏表示，這名幸運中獎人平時並非固定購買彩券的族群，僅偶爾在頭獎金額較高時才會多買幾張。中獎當天，她原本只是前往菜市場買菜，臨時起意走進附近彩券行，花費100元購買電腦選號彩券，未料竟一舉抱回億元頭獎。隔日她從新聞得知頭獎開在該彩券行，隨即核對手中彩券，才驚覺自己成為幸運得主。

進一步了解其背景，該名婦女原本從事會計工作，但因家中長輩生病，需要長期照護，遂辭去工作返家照顧母親，家庭經濟則由弟弟一肩扛起，多年來弟弟穩定在科技公司任職，支撐家庭開銷。也因此，中獎後她第一時間選擇通知弟弟，主動告知對方可考慮退休，讓弟弟卸下長年重擔，成為社會中最動人的一幕。

台彩指出，姐弟感情深厚，中獎人領獎當天亦由弟弟全程陪同，展現彼此間的支持與信任。

在獎金規劃方面，中獎人除優先照顧家人外，也不忘回饋社會。她表示，過去曾受政府資源照顧，心懷感恩，決定捐出1,000萬元至政府指定帳戶，用於公益用途。此外，她最期待的心願，是帶年逾80歲的母親出國旅遊。考量長者體力，傾向選擇郵輪行程，讓母親能在較舒適、不勞累的情況下完成心願。

長期照護 頭獎 台彩

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