白沙屯媽進香台鐵再加開區間、莒光班次 海線運能增108.7%

國人過去經歷過「衛生紙之亂」、「口罩之亂」，此次中東戰火能源危機又引發塑膠製品飆漲，許多餐飲業者吃不消，高雄有自助餐業者公告不提供塑膠袋，另有大寮區的肉包店要求消費者拿塑膠袋要付一元。網友驚嚇說，現在買包子不只要準備包子錢，還要準備「袋子稅」。

2026-03-25 14:21