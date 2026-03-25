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白沙屯媽進香台鐵再加開區間、莒光班次 海線運能增108.7%
配合白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香活動，台鐵公司宣布，將於115年4月11、12、13、18、19、20日共6天，加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日共5天，將有25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮。
另外，台鐵指出，115年4月11、12、13、18、19、20日（共6天）暫停受理彰化至竹南間海線各站（包含成追線列車之海線區間）兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外），請各位旅客多加留意。
相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。
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