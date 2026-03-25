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少子化危機再+1！當心卵巢、睪丸藏有「塑膠微粒」 研究證實傷生育

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
今跨黨派立委與醫界、教育界共同呼籲希望跨部會能合作立法正視塑膠微粒問題，期待比照歐盟目標2030年塑膠微粒減量3成，並訂定塑膠微粒安全法，以維護人民健康。記者翁唯真／攝影
今跨黨派立委與醫界、教育界共同呼籲希望跨部會能合作立法正視塑膠微粒問題，期待比照歐盟目標2030年塑膠微粒減量3成，並訂定塑膠微粒安全法，以維護人民健康。記者翁唯真／攝影

今年1月監察院公布自來水有塑膠微粒，且塑膠食品器具及包裝恐有釋出塑膠微粒情況，除了吃進去也可能透過吸入進入人體，也有研究發現人體內的卵巢濾泡、精子內有塑膠微粒殘留，恐會造成身體發炎影響生育。在少子化浪潮下，今跨黨派立委與醫界、教育界共同呼籲希望跨部會能合作立法正視問題，期待比照歐盟目標2030年塑膠微粒減量三成，並訂定塑膠微粒安全法，以維護人民健康。

台灣過去針對PM2.5的空氣汙染制定相關法規，多年來逐漸控制下降，不過近年來發現塑膠微粒對於人體影響也不小，且塑膠微粒進入體內透過血液可以傳輸到身體各個器官。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，在孕婦身上可驗到塑膠微粒，間接影響到胎兒，且過去發現早產兒的胎盤不僅比較輕，且塑膠微粒含量也較高，影響不僅是在胎兒時期，可能長達一輩子。

台灣生殖醫學會秘書長、台大醫院產部生殖內分泌暨不孕症科醫師黃楚珺表示，根據2026發表的最新研究指出，每一個受試者的卵巢濾泡液均可驗出塑膠微粒存在，而且塑膠微粒的含量愈高，卵巢功能指標愈差，這是第一個在人類濾泡液中定量證實，微塑膠與卵巢功能指標直接關聯的研究，提供環境暴露成為不孕新風險因子的關鍵臨床證據。對男性而言，部分研究在精液與睪丸組織中發現塑膠微粒，並觀察到與精子活動力下降相關的現象。

台大公衛學院專案計畫研究員及兼任教授、台大醫院環境及職業醫學部兼任主治醫師鄭尊仁說明，過去大家關注在PM2.5對於人體影響，不過其實國內外陸續發現塑膠微粒會殘留人體，國外研究發現追蹤三年體內有塑膠微粒的人，在心肌梗塞、死亡風險等是沒有塑膠微粒的人4.5倍。

鄭尊仁表示，台灣也很多塑膠袋、塑膠碗、飲料杯內也有塑膠黏膜，根據他團隊研究發現，人體糞便乾重每1克大概有7顆塑膠微粒，換算每次糞便約100、200顆塑膠微粒。

台北醫學大學永續長、公衛學院教授簡伶朱也說，過去收集68名兒童糞便中的重金屬、塑膠微粒，研究發現共同暴露下會影響腸道菌群和代謝功能。

立委陳昭姿表示，塑膠微粒可以透過食物鏈、水、衣物、器皿、空氣等進入人體，如同病毒每天都會遇到的風險，不過我國相關警訊失靈，自來水微粒沒監控、餐具器皿也沒有因應措施，等同規避食安問題。雖然目前尚未有實證塑膠微粒對人體有哪些具體影響，但預防重於治療，應先將相關標示透明化讓消費者有選擇權，避免吃進去更多塑膠。

立委陳菁徽說，監察院1月報告就有要求相關部會要檢討，立委們也共同串聯一同質詢，期待與歐盟有同步目標，共同來做改善。

立委劉建國表示，過去因應PM2.5問題政府有編列預算逐步改善，針對塑膠微粒部分現在也意識到嚴重性，行政院應帶頭主導並與各部會分工，並強化嬰幼兒健康指引等，避免無孔不入的傷害。

台灣婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人葉光芃說，歐盟PPWR法定於2030年，所有塑膠包裝的55%必須是回收材料，那是源自2018年的歐盟塑膠戰略提出了相關立法的必要性；2022年歐盟綠色新政提供了實現氣候碳中和的長期目標；以及循環經濟行動計畫等的上位政策指引。

PM2.5 塑膠微粒 陳昭姿 少子化

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