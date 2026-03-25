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是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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7-ELEVEN開出九組發票大獎 超級幸運兒39元就中1000萬元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年1~2月統一發票開獎活動，開出三張千萬特別獎、三張200萬特獎、三張雲端發票專屬獎100萬元，共有九名幸運兒，其中一位超級幸運兒只花39元就中1,000萬元、200萬特獎得主更只花6元！

有使用uniopen會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋，便利好超值。

7-ELEVEN提醒，2025年11~12月期尚有將近17萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，獎金超過6,000萬元，提醒未兌獎的民眾，在115年5月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，本期已於115年3月25日開獎，趕快到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到115年4月30日止！在7-ELEVEN獨家獎金放大秘訣分享，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2倍！

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