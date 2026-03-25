等了8年！台中國際會展中心首展TMTS台灣工具機展 迎全球買家

「2026 TMTS 台灣國際工具機展」今起至28日在台中國際會展中心盛大登場，現場匯集400家廠商、1800個攤位，這是台中國際會展中心啟用後指標性首展，更是該展違8年重返台中，吸引全球買家湧入，預計將帶動龐大國際商機。

這場展覽由台灣工具機暨零組件工業同業公會主辦，台中市副市長鄭照新今代表市長盧秀燕出席開幕典禮，與台灣工具機公會理事長陳紳騰、立法院副院長江啟臣、美國在台協會處長谷立言等人共同剪綵，見證重要里程碑；包括爭取國民黨提名台中市長的立委楊瓊瓔、參選台中市長的民進黨立委何欣純也到場參觀展覽。

鄭照新表示，近年工具機產業面臨疫情、國際戰事、匯率變動及產業競爭等多重挑戰，尤其美國關稅政策變動頻繁，正處於轉型與突破的關鍵，透過此次會展平台，可發揮「前店後廠」優勢，讓全球買主一站式完成觀展、下單及訪廠，提升台中製造的國際能見度。

鄭照新指出，台中國際會展中心的落成，象徵城市產業發展邁入新里程碑。未來隨著會展中心第二期工程推動完成，將提供更完善的展覽空間與設施，吸引更多國際展會進駐，強化台中作為國際會展城市與機械產業重鎮的地位。

江啟臣致詞時強調，本屆展覽以「AI永續」為核心主題。AI正快速導入精密機械，將帶動前所未有的創新與轉型，同時提升能源效率，降低碳排，成為產業邁向永續發展重要動能。台中擁有大肚山60公里精密機械產業聚落，是全球密度最高的供應鏈之一，未來將全力朝「機器人與先進製造重鎮」轉型；他喊話國際買主，讓台灣成為國際最信賴的合作夥伴。

經發局指出，台中國際會展中心今年已預約超過50檔展覽及300場會議，涵蓋智慧科技、綠能產業、精密機械及消費性展覽等多元領域，顯示台中會展產業發展潛力持續看好。

立法院副院長江啟臣（右二）、立委楊瓊瓔（右四）參觀2026台灣國際工具機展。記者趙容萱／攝影

2026台灣國際工具機展今在台中國際會展中心盛大登場。記者趙容萱／攝影

2026台灣國際工具機展今在台中國際會展中心盛大登場。記者趙容萱／攝影