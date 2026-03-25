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是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」
統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。
統一超表示，本期有3位千萬幸運兒中，一人在新北市板橋區的7-ELEVEN館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的7-ELEVEN神林門市花130元購買民生用品。
統一超表示，3位獲得2百萬特獎幸運兒，一人在桃園市平鎮區的7-ELEVEN高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的7-ELEVEN宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的7-ELEVEN後驛門市花190元購買民生用品。
而3位雲端發票專屬獎1百萬得主分別為，一人在台北市內湖區的7-ELEVEN成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的7-ELEVEN臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品。一人在新北市鶯歌區的7-ELEVEN長虹門市花費42元購買鮮食。
統一超表示，提醒，2025年11~12月期尚有將近17萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，獎金超過6,000萬元，提醒未兌獎的民眾，在115年5月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。
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