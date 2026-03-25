回顧氣候法施行三周年論壇 以碳定價機制為核心切入

台灣氣候行動網絡、環境權保障基金會共同主辦「從紙上到路上：氣候法三周年的回顧與展望」論壇，下午在台大社會科學院梁國樹國際會議廳舉行，討論從碳費到碳交易，台灣碳定價制度下一步往哪走，環境部氣候變遷署長蔡玲儀出席參與討論，包括環境權保障基金會研究員湯琳翔、台灣氣候行動網絡研究員林雨璇、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯、中央研究院經濟所兼任研究員蕭代基、台灣大學社會學系教授劉仲恩等人出席。

2023年2月，《氣候變遷因應法》正式施行，成為台灣氣候治理的主要法源。本法除明定2050淨零目標外，亦涵蓋碳費徵收、氣候調適、公正轉型等重要條文，旨在鞏固台灣的減碳決心並強化政策工具。隨著氣候法的施行，台灣於2025年正式邁入碳有價時代，並於今年迎來首次碳費徵收。然而，碳費收入應如何有效使用？歷經三年的子法建構，氣候法究竟帶來哪些實質改變？哪些制度已逐步發揮作用？又有哪些關鍵政策工具仍停留於紙上？本次論壇由台灣氣候行動網絡（TCAN）研究中心及環境權保障基金會主辦，將以碳定價機制為核心切入，並延伸探討氣候法下的多元政策工具組合，邀請政府及相關領域專家，全面回顧氣候法施行三周年以來的進展，並共同展望台灣氣候治理的下一步挑戰與機遇。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯。記者曾學仁／攝影