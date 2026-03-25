台灣美食展7月底登場 「風土醞釀」聚焦釀造與發酵

今年台灣美食展將在7月底登場，台灣觀光協會表示，今年以「風土醞釀」為策展主軸，邀請各界聚焦「釀造與發酵」技藝，要一起帶民眾品味風土與飲食之間的深層連結。

台灣美食展今年將在7月31日至8月3日於台北世貿一館舉辦，目前參展報名開放中。

台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，台灣美食在國際舞台上持續累積聲量，目前已有7座城市納入米其林指南，許多外國人皆慕名而來，國際媒體彭博社（Bloomberg）形容台北為「正在崛起的美食之都」，並列入2026年最值得造訪城市之一；台南也獲英國Time Out雜誌評選為「2025亞洲十大街頭美食城市」，顯示台灣美食不僅受旅客青睞，更具備高度潛力。

台灣觀光協會指出，2026年展覽以「風土醞釀」為策展主軸，邀請各界聚焦「釀造與發酵」技藝，台灣多元產物是由陽光、自由的風與豐饒沃土交織而成，食材在時間流轉中，透過釀造、發酵、醃漬、熟成等方式，堆疊出台灣獨有飲食樣貌。

台灣觀光協會說明，期待從飲食出發，進一步串聯文化、產業與永續議題，回應當代對地方風土、技藝傳承與飲食價值的關注；同時，展覽也持續號召高人氣、冠軍品牌、名廚參與，透過主題策展深化產業連結，協助業者拓展品牌能見度，創造多元商機，強化台灣美食在國際市場中定位。