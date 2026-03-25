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影／宜蘭綠博公布定目劇「土壤國的奇幻旅程」27日縣民免費搶先玩
宜蘭綠色博覽會將在3月28日登場，主辦單位今公布活動期間每天在主舞台上演的定目劇「土壤國的奇幻旅程」，這是宜蘭在地的石東製作劇團以「土壤化育」為主軸，融合K-pop節奏演出的生態劇，帶領親子潛入地底的奇幻冒險，進而了解黃碳守護大地的重要性。
代理縣長林茂盛今天體驗園區遊戲設施，同時也宣布開幕前一天綠博「試營運」，27日上午10時至下午3時，開放縣民免費入園搶先體驗。
宜蘭綠色博覽會將於3月28日至至5月10日在蘇澳武荖坑風景區舉行，規劃18座永續展區，挑戰19項趣味體能，今年最受矚目的亮點定目劇「土壤國的奇幻旅程」敘述一名熱愛自然的少年「小友」，在旅途中驚訝地發現腳下看似平凡的土壤，是歷經風化、雨淋與日曬，耗費數百甚至上千年才能形成。
更重要的是，劇中強調土壤是一層具有生命、會呼吸的「大地皮膚」，解開「黃碳」的千年祕密，守護這片土地的力量。
成立於2021年「石東製作劇團」，曾獲選為宜蘭縣傑出藝文團隊，導演沈哲弘創作此次定目劇融合音樂、舞蹈與戲劇，節奏明快、風格鮮明，兼具娛樂性與環境教育意涵，適合親子共賞。展演期間每天上午10時30分與下午2時在夢幻主舞台演出。
此外，今年在動態遊戲方面，設有低碳親子遊戲場，木育零電遊戲區及親溪樂水區，包括親子360自行車、人體陀螺儀、旋轉飛椅、低空飛索、彩虹彈跳雲、長腳蛛擺錘等，還新增織夢網、唐水蛇鞦韆、不倒翁、太空環等。代理縣長林茂盛今天體驗設施，直呼刺激好玩，值得遊客來到綠博好好暢遊這座綠色生態大地。
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