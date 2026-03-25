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花35元買紅包袋中特獎！萊爾富1～2月期統一發票大獎名單出爐
民國115年1～2月期統一發票於今天（3月25日）開獎，萊爾富門市開出1位特獎200萬、2位頭獎20萬，其中1位中獎者僅消費35元購買紅包袋就幸運抱回200萬特獎獎金。
115年1～2月期統一發票特獎獎金200萬元的中獎號碼為「32220522」，頭獎獎金20萬元的中獎號碼為「21677046」及「31262513」。萊爾富表示，這期1～2月幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市的「林園港嘴店」開出1張特獎200萬元發票，這位幸運兒僅花35元購買紅包袋，就成為200萬元大獎的幸運得主；另兩位幸運兒分別於台中市的「東勢東崎店」以及桃園市的「龜山南上店」購買Hi café大杯特濃美式以及泡麵就獲得20萬元頭獎。
萊爾富同步推出多項高CP值民生商品限時優惠，幫助民眾省荷包，包含80抽濕紙巾只要19元即可入手、茶葉蛋單顆9元為同業最低價，以及3月底前雙層衛生紙4串特價247元。
●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。
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