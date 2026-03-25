花100元中1億！苗栗中年婦女中大樂透頭獎 第一時間反應藏洋蔥

去年12月26日開獎的大樂透1億元頭獎開在苗栗，台彩公司總經理謝志宏今天表示，中獎人是一名年約50歲的婦女，她得知中獎後第一時間是打電話給自己在科技公司上班的弟弟，告訴他可以退休了。原因是先前家中長輩生病需要照顧，她為此辭掉工作，弟弟則一肩扛起家計，為了感謝弟弟，她得知中獎後立馬和他分享喜訊。

謝志宏說，這名中獎人當天到菜市場買菜，因為彩券行離菜市場很近，她靈機一動就去用電腦選號投注100元，結果幸運中了1億元頭獎。中獎人以前在公司當會計，先前因家裡長輩生病需要長期照顧，她因此辭掉工作照顧長輩，因為經濟來源頓失，就由弟弟扛起全家家計。而她在兌獎時也找弟弟陪同。

特別的是，這名中獎人保管中獎彩券的方式是把彩券當書籤，因為家裡只有她和媽媽同住，因此不怕丟掉。至於獎金的用途，中獎人表示想帶80多歲的媽媽坐郵輪出國旅行，完成老人家心願。而為了回饋社會，中獎人決定捐款1000萬元給中國信託慈善基金會。

另一名大樂透億元得主於今年1月13日開在台南市永康區。謝志宏表示，中獎人是一名年約55歲的男子，他花了350元以電腦選號包牌7個號碼，總共中了1.1億元獎金。中獎人從事物流業，平時固定購買今彩539、39樂合彩和大樂透，偶爾會中小獎，因此很享受聽到機器發出的中獎音樂聲。

中獎人表示在確認中獎前，隱約知道自己好像中了3個號碼，但他等到隔天上班在到公司後面找了人煙罕至的地方對獎，確認中獎後她告訴太太，太太第一時間反問他是不是被詐騙了？而在前往台彩兌獎前，中獎人為了如何保管彩券，上網找到之前有中獎人把彩券放在保溫瓶，因此如法炮製把彩券放在鐵罐免得被火燒掉。

至於今年2月3日大樂透頭獎開在台中市西屯區，頭獎1.39億元由一人獨得。謝志宏說，中獎人是一名50多歲的男子，職業是藍領工人，買彩券當天他參加協力廠商的尾牙，席間和老闆聊天時興起買彩券的念頭，兩人便一起離席去投注站買彩券。當時中獎人身上只剩1000元，因此全部拿來買了10注彩券，其中一注中了頭獎；和他同去的老闆也花1000元投注卻摃龜。

謝志宏說，中獎人一開始以為只中了400元，後來來來回回對了20多次，才確認自己中了頭獎。不過，中獎人坦言因此好幾天都睡不著覺，腦海一直想著「我真的中了1億多元嗎？」中獎人笑稱，中獎這件事太不真實，花了好幾天才接受這突如其來的好運。