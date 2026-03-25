人本籌辦森小附大 邀名家談認知作戰、中國威脅

人本基金會開創的「森林小學」是台灣實驗教育的先行者之一，人本宣布將推動「森小附大」，以種子課程的方式，邀請名家開講認知作戰、國家暴力、中國威脅等重大議題。

人本教育基金會今天發布新聞稿指出，近年國會衝突升高、假訊息氾濫，公共討論逐漸被情緒與標籤主導，壓縮理性溝通空間，也使社會信任逐步流失。期盼透過「森林小學附設大學」活動，培養民眾跨出「同溫層（指人們只和觀點類似的人交流）」，與不同立場的民眾溝通對話。

「森小附大」預計4月中旬開始推動種子課程，分別從政治極化、國會僵局、社運創傷、認知作戰、挑戰極權國家暴力等角度，剖析當前台灣社會面臨的各種挑戰，邀請學者專家包括民主進步黨立委陳培瑜，黑熊學院執行長劉文等。

另外，種子課程也會分享如何給予小孩足夠的愛、如何面對恐龍家長等教育議題，其中「如何與人交談－除非他在裝睡」由人本創辦人史英現身說法，期盼在日漸極化的社會氛圍中裡，重建溝通討論的可能。