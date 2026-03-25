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嘉市病主法註記率全台第一 長輩免費預立醫療打造尊嚴善終示範城

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供
嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供

嘉義市推動生命自主再創全國紀錄。市府衛生局指出，病人自主權利法2019年上路以來，嘉義市預立醫療決定註記人數累計達1萬1953人，若以每萬人口計算，長年穩居全台之冠。今年更爭取中央「健康台灣深耕計畫」補助5800萬元，全面推動65歲以上高齡者預立醫療決定，凡符合資格者不分設籍地，強化在地善終支持系統，朝「尊嚴善終模範城」邁進。

衛生局強調，「愛是最後的放手，也是尊嚴的成全」，隨著高齡社會來臨，如何在生命末期兼顧尊嚴與自主，並減輕家屬面對醫療抉擇的壓力，成為重要課題。「病主法」正是為此而設，保障民眾在特定臨床條件下，可選擇接受或拒絕維持生命治療及人工營養，避免家屬承擔沉重決策責任，甚至陷入親族間的道德壓力。

衛生局長廖育瑋表示，「病人自主權利法」為亞洲首部以病人為主體的專法，民眾須經由「預立醫療諮商」程序，在醫師、護理師及相關專業人員協助下，與家屬充分溝通後簽署預立醫療決定書，並完成健保卡註記，方具法律效力。

為降低門檻，嘉義市此次整合轄內11家醫院與26家診所，針對65歲以上長者提供免費諮商服務，突破過去需自費約3000元的限制；同時也將服務延伸至社區據點、日照中心、護理之家及長照機構，鼓勵長者在意識清楚時，及早規劃生命末期醫療方向。

衛生局呼籲，凡符合資格者不分設籍地，皆可向嘉義市合約醫療機構預約諮商，合約醫療機構詳見嘉義市政府衛生局官網，提前為人生最後一程做好準備，讓愛與尊嚴同行，減少遺憾與衝突，實踐真正的善終價值。

嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供
嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供

嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供
嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供

嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供
嘉義市「病主法」註記人數冠全台 打造尊嚴善終模範城。圖／嘉市府提供

衛生局 預立醫療 嘉義

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