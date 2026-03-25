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彰化先行！健康台灣深耕計畫啟動 整合基層診所加入長照網

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供

彰化衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式，衛生局表示，為建構長照整合照護網，將持續鼓勵基層診所取得長照醫師意見書資格與專業訓練，讓社區長者在熟悉的診所即可獲得更完整的健康照護服務，

衛生局表示，彰化縣加入「健康台灣深耕計畫」醫療院所計有醫院27家、診所186家、衛生所有27家，總數共240家，其中長照整合照護網，有醫院5家、診所41家、衛生所2家等共48家加入，41家診所全數取得中央認證，而除衛生所設有C據點，41家診所也有6家設置巷弄長照站，全面照護長者身心健康。

在今天的揭牌儀式中，縣長王惠美表示，「健康台灣深耕計畫」將長期照護與基層醫療結合，希望讓長輩實現在地安養、在地健康老化，尤其要肯定揭牌的賴政光耳鼻喉科診所，投入長照整合照護網，長期推動醫事C據點，讓長輩可以運動交流、維持健康，未來縣府也會鼓勵更多基層診所加入長照整合照護網，強化連結，推動「醫療在地化、照護社區化」。

彰化縣醫師公會理事長蔡梓鑫在揭幕儀式宣布 ，正式啟動「健康台灣，彰化先行」，他說，這不僅是一個口號，更代表彰化醫師對縣民的承諾，彰化縣醫師公會跟彰化縣衛生局強強聯手，深化彰化醫療院所醫療品質。他強調「彰化先行」是一種責任感，藉由執行模式，成為全國示範區，進而推廣到全國，讓健康台灣的種子成長茁壯。

衛生福利部健康台灣推動委員會委員蔡森田表示，彰化縣衛生醫療，在中央評比都是前段班，在中央、地方及所有醫療院所與基層診所的整合下，已經獲得很好的初步成果，這次「健康台灣，彰化先行」，從彰化開始執行，期盼將模式推廣到全國。

健保署中區業務組長丁增輝表示，今天來到彰化就是要支持第一名的王惠美縣長、衛生局葉彥伯局長跟彰化縣醫師公會蔡梓鑫理事長，現在健保跟長照醫療已經密不可分，在健保經費部分也會全力支持。

彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供

彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供
彰化縣衛生局與彰化縣醫師公會合作推動「健康台灣深耕計畫」，今天上午在賴政光耳鼻喉科診所舉辦認證診所揭牌儀式。圖／彰化縣衛生局提供

王惠美 衛生局 彰化

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