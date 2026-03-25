是你嗎？在萊爾富這家門市花35元 抱回200萬元統一發票特獎獎金

好運降臨萊爾富！115年1-2月期統一發票於25日開獎，萊爾富門市開出1位特獎200萬、2位頭獎20萬，其中1位中獎者僅消費35元購買紅包袋就幸運抱回200萬特獎獎金。

114年1-2月期統一發票25日開獎，特獎獎金200萬元中獎號碼為「32220522」，頭獎獎金20萬元的中獎號碼為「21677046」及「31262513」。萊爾富表示，這期1-2月幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市的「林園港嘴店」開出1張特獎200萬元發票，這位幸運兒僅花35元購買紅包袋，就成為200萬元大獎的幸運得主。另兩位幸運兒分別於台中市的「東勢東崎店」以及桃園市的「龜山南上店」購買Hi café 大杯特濃美式以及泡麵就獲得20萬頭獎。

萬物齊漲，萊爾富同步推出多項高CP值民生商品，幫助民眾省荷包。包含80抽濕紙巾只要19元即可入手、茶葉蛋單顆9元為同業最低價，以及雙層衛生紙4串特價247元，從個人清潔到居家備品一次滿足。面對通膨壓力持續，萊爾富透過價格優勢與穩定供應，讓消費者在精打細算之餘，也能輕鬆維持生活品質。