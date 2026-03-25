5月起收碳費 專家：碳費應逐步調高到每噸1200元、淨零幣引導綠生活

「氣候變遷因應法」於2023年1月10日立法院三讀通過，自同年2月15日公布實施以來已滿3周年，其中最具減碳成效的政策為今年5月開始向排碳大戶收碳費，以及碳費搭配的自主減量計畫制度。專家表示，若要確保減量成效落實，2030年後將費率從現行每噸300元提高到1200至1800元，而環境部也可以思考推出「淨零幣」，透過綠色消費行提供的綠色折扣，讓民眾獲得碳定價收入的紅利，並引導淨零綠生活的消費行為。

台灣氣候行動網絡、環境權保障基金會等今天舉辦「從紙上到路上：氣候法3周年的回顧與展望」論壇，邀集學者專家聚焦討論從碳費到碳交易，台灣碳定價制度下一步該往哪走，同時也檢視「氣候法」3周年的政策進程。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，自主減量計畫是碳費制度中關鍵配套措施，若要確保減量成效落實，仍須進一步強化資訊公開透明度，並搭配穩健費率調升機制，例如2030年後將費率從現行每噸300元提高到1200至1800元，而為避免碳費未來須一次漲足衝擊過大，今年的費率審議就應評估調升碳費費率。

此外，費率調升亦可降低我國於歐盟碳邊境關稅（CBAM）下的成本外流，若台灣銷歐產品未能對齊歐盟CBAM碳價，企業須支付額外的碳價。根據國際智庫Sandbag估算，若碳費費率提升至每噸740元，與未實施碳費相比，約可減少38億的CBAM費用。

環境權保障基金會主任湯琳翔指出，預計今年碳費可收45億，當台灣碳費隨收入增加後，應優先用於加速難減排產業，如鋼鐵、石化、水泥等產業等減碳工作，更可思考用於推動兼具福利性質、減碳或調適效果的實驗性創新政策，具體的案例可參考台灣的TPASS、文化幣、運動幣等政策，引導民眾行為改變的典範，環境部甚至可以思考推出「淨零幣」，為民眾各項食衣住行的綠色消費行為提供綠色折扣，既能讓民眾獲得碳定價收入的紅利，更能引導淨零綠生活的消費行為改變。

氣候變遷署長蔡玲儀表示，若要加大減碳力道，光靠提高費率可能沒那麼容易，也坦言每噸碳費要到1200元以上是非常艱鉅的挑戰，所以會考慮做總量管制碳交易（ETS）接軌，透過國家減量目標來讓企業進一步減碳。目前就是要落實企業提出的自主減量計畫，先達到2030年要比2025年減少4725萬公噸二氧化碳的目標。