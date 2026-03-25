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翻越桃園機場電扶梯圍籬 7歲童卡防墜網嬉戲玩耍…機場公司與警消即時救援
桃園機場今天中午發生7歲幼童在入境大廳自行跨越北側電扶梯圍籬跳下防墜網，後經警消協助脫困，機場公司呼籲家長應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施以免釀生事故。
現場目擊民眾表示，今天中午12時52分許，1名無家長陪同的幼童在桃園國際機場第二航廈1樓入境大廳，自行踩著垃圾桶跨越北側電扶梯的圍籬，一旁旅客看到連忙制止，但幼童非但不聽勸，還在下1秒就往防墜網跳，更開心的在網上嬉戲，但後續疑似無法自行爬出防墜網。
桃園國際機場公司回應表示，1名幼童於家長未注意時自行翻越圍籬，幸由電坡道上方防墜網防護攔截。現場保全人員發現隨即通報，機場公司立即通報消防大隊到場，消防大隊於下午1時22分以垂降方式成功救出幼童，並確認幼童未受傷，經現場員警與家長釐清相關狀況後，由家長將幼童帶離。
機場公司提醒民眾，航廈內人流往來頻繁，家長及同行親友應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍籬或進入危險區域，以維護自身安全。
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