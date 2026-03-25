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「兒少權法」15年首大修…朝野立委提議衛福部再研議 最快4月提政院版

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社會福利及衛生環境委員會今天進行「兒童及少年福利與權益保障法」修法草案詢答，多位立委提出修法草案。衛福部部長石崇良（左）與社會及家庭署署長周道君（右）會中研商，預計4月提出修正草案預告，希望年底前可送行政院版本到立法院審查。記者林俊良／攝影
立法院社會福利及衛生環境委員會今天進行「兒童及少年福利與權益保障法」修法草案詢答，多位立委提出修法草案。衛福部部長石崇良（左）與社會及家庭署署長周道君（右）會中研商，預計4月提出修正草案預告，希望年底前可送行政院版本到立法院審查。記者林俊良／攝影

兒少權法」15年未大幅修正，立法院社福及衛環委員會召委林月琴今天排審該案，立委提出擴大死因回溯年齡防範兒少自殺、建立「兒少工作證」制度對接觸兒少者進行資格審查、對托育人員進行心理衡鑑防範兒虐等，不過，朝野未取得共識，衛福部石崇良指出，將匯整各委員意見，於4月預告行政院版「兒少權法」草案。

林月琴說，「兒少權法」不該再頭痛醫頭、腳痛醫腳，應進行全面性改革，要求衛福部今年內向立法院提出完整修法版本，她主張修法應強化兒少參與公共政策討論機制，擴大死因回溯從6歲以下擴大至18歲以下，並建立標準化流程，預防可避免死亡，另希望推動「兒童工作證」制度，對兒少接觸人員資格進行審查，從源頭防範兒虐與性侵害，也要求強化安置、寄養與社區支持體系整合。

「完善死因回溯制度，才能從源頭預防兒少死亡。」林月琴表示，多項研究指出，完善的死因回溯可預防約5分之1至4分之1死亡，我國資料亦顯示，約26%屬高度可避免死亡，但現行死因調查只涵蓋6歲以下幼兒，明顯不足。

立委王育敏指出，國內未滿18歲自殺通報人次逐年攀升，113年達8562人次，112至113年2年內，14歲以下自殺死亡者高達43位，這表示兒少死因已不只是意外與虐待，應修法將「未滿18歲」兒少，區分兒童及少年，並將自殺明確納入死亡回溯機制。

立委廖偉翔指出，2023年有民眾提案，應針對托育人員增加心理衡鑑評估，提升家長信任度及市場透明度，近年多起兒虐案件，傳出保母患有衝動性問題，也有施虐保母自稱患有「恐音症」，為預防這類狀況，各國多要求保母任職前，應先作心理評估、填寫壓力問卷等，盼衛福部推動認證機制，先以鼓勵性質推動，評鑑後也能讓家長更安心。

立委林淑芬指出，死因分析英華為具體作為，才能達到預防效果，根據衛福部調查，111至112年2年回溯個案，高達178起為中高度可避免嬰兒死亡案件，其中47%、共84起為睡眠環境不安全，如趴睡、側睡等睡姿引起窒息死亡，市面上充斥違規產品，引導消費者讓嬰兒趴睡，為導致危機的原因，衛福部應設法管理。

針對朝野立委提議，衛福部多數採「再行研議」立場，石崇良說，嬰兒睡眠產品將與經濟部討論如何落實管理，保母心理衡鑑會請心健司研議，但工具是否有效仍有待討論，至於死因分析，6至17歲非病死原因約34%，其中包含自殺事件，有關意外、自殺等死因，現行已有自殺防治會報、道交會報等，建議維持針對6歲以下死因回溯。

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