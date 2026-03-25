鶯歌陶博館2026春遊開跑 脆梅DIY封存春日風味

時序入春，新北市鶯歌陶瓷博物館「2026春遊三鶯」系列活動即將登場，今年以「甕藏春梅」揭開序幕，結合春日梅子與陶藝文化，推出限定梅甕、梅酒及醃脆梅DIY，並規畫春光漫步、春光同樂與春市集三大主題，邀請民眾走進三鶯地區，體驗手作樂趣、欣賞表演與漫遊市集，展開充滿藝術與文化氣息的春日小旅行。

新北市文化局長張䕒育表示，春遊三鶯結合陶博館與三鶯地區豐富的工藝與文化資源，透過陶藝體驗、展演活動及市集交流，讓民眾在春日感受地方文化魅力與生活美學，也鼓勵大家走訪鶯歌與三峽，體驗藝術、工藝與自然風景。

陶博館長張啟文表示，甕藏春梅醃脆梅DIY活動自90年推出以來深受民眾喜愛，每年春季以鶯歌陶甕結合南投青梅醃製體驗，今年推出設計款梅甕「春意」，以春日萬物復甦為設計靈感，甕身融入葉草高低紋理，呈現自然生長的律動，並以霧紫、青碧、晨藍與柔粉四款色彩搭配蝶、梅、雲、花四款春日元素蓋鈕，其中「雲」造型取自陶博館公共藝術作品—劉鎮洲老師「彩雲呈祥」，由自然意象轉化為器物設計。而甕蓋施以珍珠釉色，在光線下反射細緻七彩光澤，展現春日百景意象。

陶博館表示，醃脆梅DIY將於4月3日至4月26日週末假期在陶瓷藝術園區風廣場舉行，由南投縣水里鄉槑休閒農業區發展協會專業講師帶領民眾使用南投現採青梅製作脆梅，活動限定使用蝶型蓋鈕大甕，報名費每甕原價899元，3月31日前報名享早鳥優惠價799元；另搭配活動推出的四款限量小甕則於陶博館文化商店及小陶窩販售，售價799元。

陶博館今年再度與鶯歌在地酒廠合力酒業股份有限公司合作推出「蜜光．百花蜜梅酒」，以梅子及三峽鼎勝養蜂場天然百花蜜釀製熟成，口感甘潤柔和，感受臺灣在地風土的交融，每瓶售價499元。

4月3日至4月6日連假期間將熱鬧推出「春市集」，集結20組文創品牌攤位，並設置「三鶯職人瘋慢活」體驗型攤位，以三鶯地區工藝創作者為主軸，帶領民眾透過互動體驗感受在地職人的生活節奏與工藝魅力。

「2026春遊三鶯」活動將於4月3日至6月21日登場，期間有流行音樂演唱、兒童劇團表演、戶外互動街藝表演及三鶯遊程等精彩活動，邀請民眾在春日時節走訪三鶯地區，感受三鶯的文化風景。