快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

中東情勢衝擊！洗腎醫材也傳短缺 衛福部稱沒問題：只要確保1關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委陳菁徽指出，依藥品及醫材相關規定，業者在可能缺貨前6個月應進行通報，詢問衛福部是否已接獲通報？記者林琮恩／攝影
立委陳菁徽指出，依藥品及醫材相關規定，業者在可能缺貨前6個月應進行通報，詢問衛福部是否已接獲通報？記者林琮恩／攝影

美伊戰爭影響塑化原料供應，導致醫材供應吃緊，為今天立法院社福及衛環委員會立委質詢焦點，立委陳菁徽指出，依藥品及醫材相關規定，業者在可能缺貨前6個月應進行通報，詢問衛福部是否已接獲通報？衛福部長石崇良指出，目前已有透析液桶業者通報，衛福部已介入處理，他後續提到因在野黨拒審預算，導致國家藥物韌性整備計畫卡關。

陳菁徽指出，中東情勢連帶影響醫療器材供應，讓醫療機構緊張，國內3M分公司已行文醫藥界，因應原料、物流運費上漲，將調漲身品價格，醫院與長照機構反應，最大影響品項為醫療用手套，尤其與供應商簽訂合約將到期的醫院，危機感更重；台大醫院設法自救，控管成本、群求替代品項，衛福部應設法精進，尤其低毛利、仰賴進口的醫療耗材，衝擊較大、應設法因應。

石崇良指出，受影響的2類醫材，包括使用塑料的醫療器材本身，及藥品包材如點滴軟袋、透析桶等，與部分醫療用管路，恐立即受到衝擊，經盤點後發現這類醫材均有國內業者可生產，也就是生產線沒問題，但須確保原料供應不要中斷。

衛福部要求業者，如有缺藥之虞時，應提前6個月通報缺貨，讓中央及早因應，陳菁徽詢問石崇良，是否已接獲通報？石回應，目前某家透析桶（洗腎藥品包材）業者已向衛福部通報有缺貨可能性，衛福部已立即介入，商請塑膠微粒供應業者優先提供醫療器材商使用，目前已確認可以提供，但價格部分可能上漲，後續將請業者提出成本分析，了解醫材可能漲幅。

陳菁徽說，衛福部在藥物韌性整備計畫中，預計導入人工智慧（AI）預警機制，但要到118年才能上路，因應國際局勢導致供貨危機，衛福部是否考慮提前實施？石崇良回應，他「必須抱怨一下」，此為115年藥品韌性整備計畫內容，因預算沒有審查，才導致「有規劃但無法執行」，萬一此時動支，出現執行落差，預算後續被刪除，「我該怎麼辦？」

陳菁徽指出，藥品韌性整備計畫使用「新興計畫」718億預算，上會期朝野協商時，在野黨欲通過該筆預算，卻被執政黨委員擋下，後續審查相關預算時，執政黨委員跑到日本看棒球，僅20位委員出席，部長一席話「應該向執政黨委員反應」，否則部長如此努力爭取預算，也很可憐，且主計長已說部會可以動支，「盼衛福部盡快辦理，不要因為意識形態而耽誤。」

藥品 中東情勢 美伊戰爭

延伸閱讀

經濟部驚爆：石化原料中盤商「延緩出貨」 立委要求徹查囤貨

醫材供應也受美伊戰事影響 石崇良：必要時動用200億特別預算

藥價可能上漲 衛福部擬3策

密醫猖獗！醫美詐騙多 衛福部考慮公布收費區間

相關新聞

115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「87510041」。獎金200萬元的特獎號碼為「32220522」。頭獎（20萬元）3組分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。

「塑膠袋之亂」延燒 便當店不提供、登山團也呼籲山友須自備

國人過去經歷過「衛生紙之亂」、「口罩之亂」，此次中東戰火能源危機又引發塑膠製品飆漲，許多餐飲業者吃不消，高雄有自助餐業者公告不提供塑膠袋，另有大寮區的肉包店要求消費者拿塑膠袋要付一元。網友驚嚇說，現在買包子不只要準備包子錢，還要準備「袋子稅」。

中東情勢衝擊！洗腎醫材也傳短缺 衛福部稱沒問題：只要確保1關鍵

美伊戰爭影響塑化原料供應，導致醫材供應吃緊，為今天立法院社福及衛環委員會立委質詢焦點，立委陳菁徽指出，依藥品及醫材相關規定，業者在可能缺貨前6個月應進行通報，詢問衛福部是否已接獲通報？衛福部長石崇良指出，目前已有透析液桶業者通報，衛福部已介入處理，他後續提到因在野黨拒審預算，導致國家藥物韌性整備計畫卡關。

腫瘤科醫師提3大抗癌飲食選擇 「彩虹飲食」提升抗氧化力

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書分享最新健康觀點，指出相較於過去強調「忌口」的抗癌觀念，現今醫學更重視「抗發炎飲食」，呼籲民眾從日常餐桌調整飲食習慣，以降低癌症風險。

高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大業信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。