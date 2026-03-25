中東情勢衝擊！洗腎醫材也傳短缺 衛福部稱沒問題：只要確保1關鍵

美伊戰爭影響塑化原料供應，導致醫材供應吃緊，為今天立法院社福及衛環委員會立委質詢焦點，立委陳菁徽指出，依藥品及醫材相關規定，業者在可能缺貨前6個月應進行通報，詢問衛福部是否已接獲通報？衛福部長石崇良指出，目前已有透析液桶業者通報，衛福部已介入處理，他後續提到因在野黨拒審預算，導致國家藥物韌性整備計畫卡關。

陳菁徽指出，中東情勢連帶影響醫療器材供應，讓醫療機構緊張，國內3M分公司已行文醫藥界，因應原料、物流運費上漲，將調漲身品價格，醫院與長照機構反應，最大影響品項為醫療用手套，尤其與供應商簽訂合約將到期的醫院，危機感更重；台大醫院設法自救，控管成本、群求替代品項，衛福部應設法精進，尤其低毛利、仰賴進口的醫療耗材，衝擊較大、應設法因應。

石崇良指出，受影響的2類醫材，包括使用塑料的醫療器材本身，及藥品包材如點滴軟袋、透析桶等，與部分醫療用管路，恐立即受到衝擊，經盤點後發現這類醫材均有國內業者可生產，也就是生產線沒問題，但須確保原料供應不要中斷。

衛福部要求業者，如有缺藥之虞時，應提前6個月通報缺貨，讓中央及早因應，陳菁徽詢問石崇良，是否已接獲通報？石回應，目前某家透析桶（洗腎藥品包材）業者已向衛福部通報有缺貨可能性，衛福部已立即介入，商請塑膠微粒供應業者優先提供醫療器材商使用，目前已確認可以提供，但價格部分可能上漲，後續將請業者提出成本分析，了解醫材可能漲幅。

陳菁徽說，衛福部在藥物韌性整備計畫中，預計導入人工智慧（AI）預警機制，但要到118年才能上路，因應國際局勢導致供貨危機，衛福部是否考慮提前實施？石崇良回應，他「必須抱怨一下」，此為115年藥品韌性整備計畫內容，因預算沒有審查，才導致「有規劃但無法執行」，萬一此時動支，出現執行落差，預算後續被刪除，「我該怎麼辦？」

陳菁徽指出，藥品韌性整備計畫使用「新興計畫」718億預算，上會期朝野協商時，在野黨欲通過該筆預算，卻被執政黨委員擋下，後續審查相關預算時，執政黨委員跑到日本看棒球，僅20位委員出席，部長一席話「應該向執政黨委員反應」，否則部長如此努力爭取預算，也很可憐，且主計長已說部會可以動支，「盼衛福部盡快辦理，不要因為意識形態而耽誤。」