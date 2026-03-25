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台灣首批保育共生地近3000公頃 65處申請案獲認證

中央社／ 台北25日電

聯合國生物多樣性公約要求各國2030年須有30%國土面積受到有效庇護的目標，林保署去年6月推出「保育共生地認證方案」，今天公布首批通過獲認證的申請案有65處、2916公頃土地。

農業部林業及自然保育署上午舉行「首批保育共生地授證暨成果發表會」。

林保署長林華慶說，傳統對珍貴的自然資源採取劃設保護區，透過法令採取限制性管理，屬於防守策略，無法真正庇護生物多樣資源，保育共生的做法就是跨出保護區，有更多伙伴，在農地、森林、海洋、溼地等不同空間，讓更多生物受保護，且不是只有保育，在保育共生空間生存的人，也可感受到庇護的資源帶來的好處。

根據林保署提供的資料，這次通過認證的場域，涵蓋森林、農田、河流、溼地及都會藍綠帶等不同環境型態；包括貢寮、美濃、瓦拉米、池上等地區的農田，是農友結合在地傳統知識與友善耕作，庇護瀕危動物；七股、布袋等溼地由鳥會經營管理，提供候鳥覓食環境。

另外，筏子溪、五分港溪、高屏溪等溪流，為權管機關與民間團體共同守護濱溪綠帶，作為野生動物棲地與移動廊道；中興大學及屏東科技大學的林場教學研究場域，保留完整森林生態系及瀕危植物。

例如，屏東縣里港鄉與屏科大合作，申請高屏溪流域草鶚復育棲地，獲認證面積有5.3公頃，透過移除銀合歡等外來種並人工種植或更新白茅草地，營造適合草鶚繁殖與棲息的環境，透過監測已確認有穩定個體出現，並記錄到環頸雉、穿山甲等動物。

例如，玉山商業銀行、慈心有機農業發展基金會與其他15名民眾共同申請的保育共生地「玉山瓦拉米」，位在花蓮縣卓溪鄉，地處拉庫拉庫沖積扇，鄰近玉山國家公園國有林地，包含水稻田、旱地及池塘，獲認證面積23.515公頃，主要是透過有機友善耕作與農田棲地營造，保育受威脅魚種「菊池氏細鯽 」及台灣黑熊，並提供環教育與永續發展。

林保署統計，65處通過認證的場域中，有高達51處的申請人為企業、私人團體、個人農友或由公私多單位聯名申請，展現民間投入在地生態保育的熱誠。

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