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「塑膠袋之亂」延燒 便當店不提供、高雄山友爬山須自備

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
塑膠袋價格倍增，高雄市一家自助餐店在結帳櫃檯公告不提供塑膠袋。記者徐白櫻／攝影
塑膠袋價格倍增，高雄市一家自助餐店在結帳櫃檯公告不提供塑膠袋。記者徐白櫻／攝影

國人過去經歷過「衛生紙之亂」、「口罩之亂」，此次中東戰火能源危機又引發塑膠製品飆漲，許多餐飲業者吃不消，高雄有自助餐業者公告不提供塑膠袋，另有大寮區的肉包店要求消費者拿塑膠袋要付一元。網友驚嚇說，現在買包子不只要準備包子錢，還要準備「袋子稅」。

餐飲業界抱怨，以前半斤或1斤裝塑膠袋，每包約16至18元，現在一包要40元，而且走訪三家南北貨店都缺貨。

因塑膠袋缺貨因素，已有自助餐等餐飲業者公告，即日起不提供消費者自費購買袋子裝便當。行前需要為報名山友準備中餐的「高雄市飛鼠登山隊」公告說，呼籲山友自備塑膠袋（半斤或1斤）兩個來登山，一個裝便當、一個裝野外如廁的衛生紙帶下山，「不是我們不提供，是有錢也買不到」。

高市議員張博洋表示，早餐店阿姨跟他反映，上周塑膠袋開始漲價，這周批發商門口排隊排一早上還買不到，戰爭對原物料的影響除油價之外，基層感受也正在加壓。

高市議員參選人黃韻涵說，最近這款包（塑膠袋）在網路超紅，面對通膨，政府不能只在旁邊看。未來進入議會，她會強力要求市府落實物價監測，並推動「行政減法」輔導在地商家降低營運負擔，做大家拚經濟的最強後盾。

山友 消費者 高市

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