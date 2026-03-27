鞋全家福春遊季全面85折

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鞋全家福商品卡使用簡易便利，餘額可留存卡內下次使用，讓購鞋更彈性，鞋全家福商品卡有$1000元、$500元及$100元，送禮自用兩相宜，三種面額可互相搭贈，佳節贈品或捐助偏鄉弱勢，鞋全家福商品卡暖心實用，歡迎企業機關、愛心公益團體及公司行號提前預購，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務

▲鞋全家福商品卡分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種面額。 圖／鞋全家福 提供

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