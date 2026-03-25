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土城水溝驚現白色油汙 食品廠違規排廢最高罰300萬元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油汙，稽查人員投入追蹤藍色試劑，循線追查可疑汙染源。圖／新北市環保局提供
土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油汙，稽查人員投入追蹤藍色試劑，循線追查可疑汙染源。圖／新北市環保局提供

新北市土城區承天路巷弄側溝，昨被民眾發現出現大量白色油汙，環保局獲報派員趕赴現場循線追查可疑汙染源，查獲一家食品加工廠違規排放廢水，稽查人員現場開啟油脂截留槽檢視，發現該設施處理效能不彰，導致未經妥善處理的食品廢水直接流出廠外，環保局依違反水汙法告發，並令立即停止排放，最高可處300萬元罰鍰。

環保局指出，當日稽查時已是晚上，工廠環保人員已離廠，將進一步核實該廠廢水產生量，若經確認屬水汙染防治法列管的事業規模，除面臨高額罰鍰外，不排除祭出停工處分。

環保局強調，食品製造業在生產過程中經常產生大量含油廢水，若未妥善處理將導致側溝油脂堆積、排水系統阻塞，甚至散發異味影響環境衛生與公共安全，呼籲相關食品業者，應確實設置並定期維護油脂截留槽等相關防治設備，確保廢水符合標準方可排放。

環保局表示，將持續透過科學監測與跨部門合作，24小時全天候守護環境，民眾如發現任何汙染情事，請立即撥打1999市政服務專線或使用公害汙染陳情系統通報。

土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油汙。圖／新北市環保局提供
土城區承天路巷弄側溝出現大量白色油汙。圖／新北市環保局提供

環保局

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