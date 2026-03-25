IQAir空污排名下降 環境部：反映台灣空品改善

根據IQAir最新報告，2025年細懸浮微粒（PM2.5）濃度台灣排名下降。環境部今天澄清，報告是濃度由高至低排名，代表台灣空氣品質持續改善；在亞洲鄰近國家中，台灣表現優於南韓、香港。

媒體報導，瑞士空氣品質技術公司IQAir發布最新報告，台灣2025年空污嚴重程度名列全球第71名，較前一年相比降低。

環境部今天發布新聞稿澄清，該報告為「污染程度排行」，台灣在143個國家（地區）中排名第71名，名次越後代表污染越低、空氣品質越佳，因此排名下降實際上反映台灣空氣品質持續改善；該報告也指出台灣PM2.5濃度2025年13.3微克/立方公尺（μg/m³）較2024年17.4μg/m³有所改善。

根據環境部「114年空氣品質監測年報」，去年全台PM2.5平均濃度為12.8μg/m³，較IQAir報告更低。

環境部解釋，IQAir統計來源包含官方監測站（含自動站及手動站）及低成本感測器。由於低成本感測器易受環境條件與設備品質影響，與標準化監測數據存在落差；台灣採樣標準方法與國際一致，確保數據準確性，仍作為空氣品質政策評估主要依據。

環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，根據IQAir今年的報告，在亞洲鄰近國家中，以日本表現最佳，而台灣則優於香港、馬來西亞、南韓等，在亞洲屬於前段班。

黃偉鳴強調，環境部已發布「空氣品質政策白皮書」，設定2030年PM2.5年平均濃度降至10μg/m³以下、2035年降至8μg/m³以下的目標，持續朝世界衛生組織（WHO）建議值邁進。

黃偉鳴說，除持續強化工業與交通等戶外污染源管制外，也會延伸至室內空氣品質管理，擬訂相關指引，如居家烹飪油煙及燃氣設備燃燒產生的氮氧化物，對健康影響顯著，之後會建議民眾加強通風、選用除油效率佳的抽油煙機等，以降低暴露風險。