台鐵限定Q版媽祖祈福紀念車票來了 起迄任1站為白沙屯或大甲可獲得
為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵公司特別推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」，民眾只要在4月1日至30日，購買起點或終點為白沙屯站或大甲站的車票，即可購買到限定車票。
媽祖遶境期間人潮與車潮眾多，台鐵公司表示，誠摯邀請全台民眾實踐「綠色運輸」，踴躍搭乘台鐵列車前往白沙屯站與大甲站。不僅能免去塞車與找車位的煩惱，更能以最輕鬆、低碳的方式，親身感受台灣傳統宗教文化的虔誠與熱情。
台鐵表示，為響應白沙屯媽祖進香與大甲媽祖遶境兩大宗教盛事，台鐵推出「限定Q版媽祖祈福紀念車票」。
本次紀念車票為區間車車票，只要票面起、迄任一站為白沙屯站或大甲站，乘車日期為115年4月1日至4月30日即可購買，全台各車站售票窗口及自動售票機（限購買當站起程）皆有販售。
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