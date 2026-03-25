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杉林溪接駁墜谷釀1死7傷 運安會認定重大事故介入調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南投縣竹山鎮杉林溪自然園區3月9日發生遊園車墜落邊坡事故，運安會將此事故納重大公路事故、介入調查。圖／運安會提供
南投縣竹山鎮杉林溪自然園區3月9日發生遊園車墜落邊坡事故，運安會將此事故納重大公路事故、介入調查。圖／運安會提供

南投縣竹山鎮杉林溪自然園區3月9日發生遊園車墜落邊坡事故，車內包含司機共8人，1人不幸罹難、7人受傷。運安會認定為重大公路事故，已確定介入調查；另針對遊園車「三不管」問題，交通部觀光署除先暫停該園區遊園車，上周也與民間單位召開第一次會議，將針對各園區遊園車納管。

杉林溪園區內不屬於一般道路，此次出事的遊園車因只在園區內道路行駛，不受公路監理單位管轄，也不受「道路交通管理處罰條例」規範，因此不須申請牌照，被質疑遊走三不管地帶。觀光署今年2月底才發文地方政府開會，但尚未召開會議就先發生意外。

南投縣竹山鎮的杉林溪森林遊樂區本月9日中午12時15分，1輛所屬遊園車墜谷，造成1人死亡、7人受傷。觀光署初步了解，該車輛出廠年份為2020年2月，事故發生前營運正常，駕駛持有合法職業大客車駕駛執照，且過去無類似事故紀錄。

運安會指出，接獲通報後，依照重大公路事故調查相關作業程序，派遣3名調查人員前往現場蒐集資料，依據運輸事故調查法，認定此事故屬重大公路事故，已立案調查，並持續蒐集相關事證，相關資訊及調查進度，將適時於運安會網站公布。

據了解，觀光署今年已委託外部廠商進行遊園車納管研究，3月19日召開首次會議，聽取廠商報告。由於遊園車的型式很多，難以用單一規定套用在所有車輛，觀光署已請廠商針對所有遊樂區，可能遇到的野生動物巡迴車、高爾夫球車、電動車等進行盤點，再依各種狀況管理或提供檢查指引。

森林遊樂區 運安會 杉林溪

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