多元陪伴照顧服務 銜接80歲阿嬤術後生活

勞動力發展署表示，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」上路至今已11個月，自2025年4月份起由各試辦單位提供基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務模式，更可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時等不同服務時數及服務時段。

勞動部在服務品質上堅守督導之責，除了遴選合格之試辦單位，亦要求試辦單位聘僱及培訓本國籍與外國籍陪伴工作者，需規劃職前及在職訓練各20小時，同時建立輔導及監督機制，以確保服務進入民眾家中之品質保證，提供即時有保障的照顧服務體系。

「那段時間真的很無助。」林女士的女兒談起母親出院前後的日子，語氣仍帶著憂慮。因為手術住院，年逾八旬的林女士身體虛弱、伴隨心衰症狀，出院後卻遇到所聘僱看護尚未到職的空檔，子女又遠在異地，無法即時返家照顧，一段無人可接手的「空窗期」，成了全家最焦慮無助的時刻。

勞動部勞動力發展署說明，正當林女士家人徬徨無助之際，在上海工作的女兒透過長照個管人員轉介，得知由勞動部所推動的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」。

在瞭解計畫內容後，林女士的女兒主動於官網向北區試辦單位「社團法人中華民國紅心字會」預約服務。單位督導接獲申請服務時，第一時間聯繫林女士在上海的女兒，並隨即至居住景美的林女士家中瞭解情況及確認服務模式。

考量林女士獨居且術後亟需照顧，家人最後決定申請為期1個月的全日24小時陪伴照顧，並由紅心字會指派外籍陪伴工作者Unie與林女士同住，負責照顧手術出院後的林女士，從3餐準備、生活照料到夜間守護，無微不至地守在林女士身邊。

林女士女兒透過留言表示：「媽媽原本要吸氣、會喘，整個人無力，出院時67公斤幾乎都是水腫。現在56公斤，回到比較正常的狀態。」她更特別感謝紅心字會及Unie，因為Unie個性開朗，常像家人般叮嚀著母親。在陪同外出散步時，Unie也會關心林女士會不會累，提供最真實的溫暖陪伴。