快訊

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

聽新聞
0:00 / 0:00

多元陪伴照顧服務 銜接80歲阿嬤術後生活

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動力發展署表示，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」上路至今已11個月，自2025年4月份起由各試辦單位提供基本日常生活服務、陪同外出、陪同就醫、安全陪伴等服務模式，更可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時等不同服務時數及服務時段。

勞動部在服務品質上堅守督導之責，除了遴選合格之試辦單位，亦要求試辦單位聘僱及培訓本國籍與外國籍陪伴工作者，需規劃職前及在職訓練各20小時，同時建立輔導及監督機制，以確保服務進入民眾家中之品質保證，提供即時有保障的照顧服務體系。

「那段時間真的很無助。」林女士的女兒談起母親出院前後的日子，語氣仍帶著憂慮。因為手術住院，年逾八旬的林女士身體虛弱、伴隨心衰症狀，出院後卻遇到所聘僱看護尚未到職的空檔，子女又遠在異地，無法即時返家照顧，一段無人可接手的「空窗期」，成了全家最焦慮無助的時刻。

勞動部勞動力發展署說明，正當林女士家人徬徨無助之際，在上海工作的女兒透過長照個管人員轉介，得知由勞動部所推動的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」。

在瞭解計畫內容後，林女士的女兒主動於官網向北區試辦單位「社團法人中華民國紅心字會」預約服務。單位督導接獲申請服務時，第一時間聯繫林女士在上海的女兒，並隨即至居住景美的林女士家中瞭解情況及確認服務模式。

考量林女士獨居且術後亟需照顧，家人最後決定申請為期1個月的全日24小時陪伴照顧，並由紅心字會指派外籍陪伴工作者Unie與林女士同住，負責照顧手術出院後的林女士，從3餐準備、生活照料到夜間守護，無微不至地守在林女士身邊。

林女士女兒透過留言表示：「媽媽原本要吸氣、會喘，整個人無力，出院時67公斤幾乎都是水腫。現在56公斤，回到比較正常的狀態。」她更特別感謝紅心字會及Unie，因為Unie個性開朗，常像家人般叮嚀著母親。在陪同外出散步時，Unie也會關心林女士會不會累，提供最真實的溫暖陪伴。

勞動部

延伸閱讀

「外傭新制是有錢人特權」34民團批犧牲本國勞工 喊話立即撤回

不必離職…長照安排假 衛福部：可研議

批外籍幫傭放寬政策 托盟認難增婦女勞參率

家有未滿12歲童將可申請外籍幫傭　石崇良：樂觀其成

相關新聞

「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大業信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

「明明很累卻睡不著」醫師揭失眠關鍵 不是壓力而是「這因素」

現代人常有「明明很累卻睡不著」的困擾，已不再是少數現象。精神科醫師指出，失眠並非單一原因所致，而是大腦、自律神經、內分泌、免疫與生活型態等多重系統失衡的結果，其中「大腦過度警覺」是核心關鍵，但並非唯一因素。

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。