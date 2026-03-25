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高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱要讓所有民眾感受到這20年無法感受的順暢，不斷線、不斷聯。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱要讓所有民眾感受到這20年無法感受的順暢，不斷線、不斷聯。記者胡瑞玲／攝影

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在陳世凱見證下，舉行「高鐵2.0 全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」，四方共同宣示，將由高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，合計約20億元。預計今年底前可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質。

陳世凱表示，台灣高鐵不僅是國家的關鍵基礎設施，更是台灣移動的核心樞紐，期待這項投入約20億元的計畫工程，能讓「高速移動」與「無縫通訊」劃上等號，2027年將台灣高鐵打造為全球智慧交通與數位韌性的新標竿，讓旅客對高鐵服務更有感。

陳世凱指出，明年不僅是高鐵通車20年，還會引進新車，更要讓所有民眾感受到這20年無法感受的順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，不用提前下載，觀劇無礙，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在交通部長陳世凱見證下，舉辦全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮。記者胡瑞玲／攝影
台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在交通部長陳世凱見證下，舉辦全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮。記者胡瑞玲／攝影

基礎設施 板橋 交通部

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