幼稚園學費1年飆30萬 Cheap驚呼：願意生子要給12萬分敬意

網紅Cheap昨(24)日在臉書發文，分享看到幼稚園學費後的震驚心情，指出一名幼稚園學童一年學費約30萬元，若育有兩名子女，一年的學費支出恐達60萬元，直言「比我讀私立大學還貴」，貼文一出引發網友熱烈討論，掀起對台灣育兒成本的關注。

Cheap表示，小時候常聽母親說幼稚園很貴，但當時沒有概念，如今實際了解後才發現負擔驚人。他也提到，朋友認為該價格「還不算貴」，甚至稱CP值高，讓他更感困惑，並感嘆在少子化嚴重的現代，「願意生小孩的，都要給上12萬分的敬意」。

貼文曝光後，網友意見分歧，有人說這樣的高額學費無非是「很委婉地叫大家不要生的意思」，有人認為「長大後若連幼稚園老師是誰都叫不出來了，花這錢的意義是什麼？」，但有家長認同高額學費現象，指出私立幼兒園確實普遍落在此區間，「私立差不多就是這個價格」、「有錢人看待30萬猶如3百元」、「雙語或全美幼兒園甚至更貴」。也有人分享自身經驗，表示兩名孩子同時就讀幼兒園時，「真的快吐了，撐不住」。

另一派網友則強調，費用高低取決於選擇，「不一定要讀私立」、「公立或準公共幼兒園便宜很多」，但也坦言公立名額競爭激烈，「抽籤很難中」、「熱門地區幾乎搶不到」。有家長透露，若就讀準公立幼兒園，每月費用可壓在數千元，甚至第三胎可享全額補助，負擔明顯降低。

有網友也討論起近期政府放寛可雇用外傭照顧小孩的政策，有人讚「政府是有在做事的」，也有人認為「如果有兩個小孩，請外傭真的比送托嬰中心跟保母便宜，菲傭的話更好還能順便學英文」。

此外，也有網友從政策角度提出質疑，認為補助機制可能間接推高學費，「補助其實是補助業者」，呼籲政府增加公立與準公共幼兒園供給，以減輕家庭負擔。不少留言反映整體育兒壓力，甚至有人提到金句「不婚不生、快樂一生」。