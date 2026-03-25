高鐵攜手三大電信、2027年升級全線通訊品質 通話、影片不卡卡

台灣高鐵公司董事長史哲25日與中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨以及遠傳電信總經理井琪，共同簽署「高鐵2.0全線通訊品質升級計畫合作備忘錄」。

由台灣高鐵提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，投資20億元，針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），設置數量增加至超過2,200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質，讓旅客不僅行動通話一路暢通，瀏覽網頁/影片也能一路不斷線。

史哲表示，旅客對通訊品質要求不斷提高。高鐵全線350公里，行經52處隧道/地下路段，總長68公里、約占19%，過去雖進行通訊改善，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸。近期交通部大力促成高鐵通訊品質升級計畫，電信三雄也願共襄盛舉。

交通部長陳世凱表示，從2017年全線Wi-Fi的里程碑，到今日啟動「高鐵2.0通訊升級計畫」，期待這項投入約20億元的計畫工程，能讓「高速移動」與「無縫通訊」劃上等號，在2027年將台灣高鐵打造為全球智慧交通與數位韌性的新標竿，讓旅客對高鐵服務更有感。

為了讓旅客在列車高速移動時，依然享有不斷線、低延遲的連線服務品質。台灣高鐵及三大電信業者計劃導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式。今年2月已先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，進一步全面優化全線4G/5G行動通訊品質，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。

升級計畫預計將優先針對南港─板橋地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續擴及雲、嘉、南等開放路段。除沿線通訊品質改善外，同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求。