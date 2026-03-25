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「明明很累卻睡不著」醫師揭失眠關鍵 不是壓力而是「這因素」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
現代人常「明明很累卻睡不著」的困擾，有同樣困擾的人愈來愈多，已不再是少數。示意圖。圖／123RF
現代人常「明明很累卻睡不著」的困擾，有同樣困擾的人愈來愈多，已不再是少數。示意圖。圖／123RF

現代人常有「明明很累卻睡不著」的困擾，已不再是少數現象。精神科醫師指出，失眠並非單一原因所致，而是大腦、自律神經、內分泌、免疫與生活型態等多重系統失衡的結果，其中「大腦過度警覺」是核心關鍵，但並非唯一因素。

精神科醫師楊聰財表示，失眠可從五大面向來看。首先在生理層面，包含褪黑激素分泌不足、血清素下降、壓力荷爾蒙過高、慢性疼痛及更年期荷爾蒙變化等，都可能讓身體誤判「現在不該休息」。其次是自律神經失衡，長期壓力使交感神經過度活化，副交感神經無法發揮作用，讓身體持續處於「戰鬥模式」。

在心理層面，焦慮、憂鬱、完美主義與過度思考，會讓大腦持續處理未完成的壓力訊號；行為習慣如睡前滑手機、作息不規律、咖啡因攝取過多，也會打亂生理時鐘。此外，環境噪音、光線及資訊過載，使大腦難以判斷「一天已結束」，進一步影響入睡。

楊聰財說，愈累愈睡不著的關鍵在於「疲勞不等於放鬆」。當大腦仍處於高警戒狀態，即使身體疲憊，也難以進入睡眠，就如同「踩著油門卻想停車」。

楊聰財表示，臨床案例顯示，一名35歲科技業工程師因長時間工作與睡前持續使用手機，導致入睡困難、心悸與腸胃不適。經評估為大腦過度警覺合併自律神經失衡，透過調整作息、減少睡前刺激、規律運動與放鬆訓練後，3個月內睡眠顯著改善。

在治療與預防方面，楊聰財建議，應從建立規律作息、降低睡前刺激、進行呼吸或冥想放鬆、規律運動及飲食調整等多面向著手，同時可透過書寫方式減少思緒循環，並建立固定的睡眠儀式，幫助大腦形成入睡訊號。若長期失眠，則建議尋求專業醫療或心理協助。

楊聰財提醒，失眠並非單純「睡不好」，而是身心失衡的警訊。改善關鍵不在強迫入睡，而是讓身體重新感受到安全與放鬆，「當大腦的警報解除，睡眠自然會回來」。

褪黑激素 副交感神經

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焦慮 失眠影響記憶力 及時治療 穩定身心變化

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