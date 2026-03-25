「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大電信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在交通部長陳世凱見證下，舉行「高鐵2.0 全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」，四方共同宣示，將由高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，合計約20億元。

此次四方合作將針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」(RRH)，設置數量更增加至超過2200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質。

高鐵董事長史哲表示，高鐵現在備受壓力，由於搭乘人數眾多，每周載客量都創新紀錄，根據統計，今年2月日均運量已達24.1萬人次，新車引進很重要。

史哲說，明年台灣高鐵將通車20年，盼能達到車廂寧靜、通訊暢通的目標，隨著台灣在全球科技產業鏈地位加重，旅客對通訊品質要求也不斷提高，很多民眾都在問，高鐵何時能全面通訊品質暢通。他要感謝交通部促成這次通訊品質升級計劃，透過此次合作，盼讓社會大眾感受到行動通訊在高鐵一路暢通「網路都滿格」。

高鐵表示，台灣高鐵全線350公里，行經52處隧道及地下路段，占總長68公里、約19%，其中，最長地下段為南港至板橋21公里、最長隧道為八卦山隧道7357公尺。此次合作，高鐵負責提供場地、電力介接、統籌監工、人力配合；三大電信業者則投入技術資源、設計規畫發包、設備全面更新。

高鐵指出，為導入先進的行動通訊架構及新一代 5G 通訊設備，目前台北板橋隧道段里程TK8+700至TK10+200，約1.5公里區間，東西正線6處更新成36組RRH設備，並於今年2月13日完工，列車上網路的訊號強度從「劣到可」，改善後可變成「佳到優」。

規畫將各車站全面更新為Wi-Fi 6設備（174組）、列車上網設備升級為5G Router及Wi-Fi 6 無限技術（408組）、2027年7月前完成12車站及3組700T列車設備更新、12組N700ST新世代列車依交通期程建置免費Wi-Fi（144組）。

高鐵指出，預計將優先針對「南港-板橋」地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段。除沿線通訊品質改善外，還將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求。

台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在交通部長陳世凱見證下，舉辦全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱要讓所有民眾感受到這20年無法感受的順暢，不斷線、不斷聯。記者胡瑞玲／攝影