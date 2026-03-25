水泥牆上長出童年 日月潭「Moi」把想像力放大9公尺

日月潭風景區近日推出大型戶外裝置藝術，9公尺高的紅髮小女孩「Moi」攀附在向山遊客中心外牆，吸引遊客駐足拍照，為一向以自然景觀著稱的潭區增添童趣氛圍。

日月潭風景區管理處表示，此次展覽與藝術家Lemoi寧芮潔合作，創作角色「Moi」在法文中意為「我」，象徵藝術家童年的自我投射。除於向山藝廊展出主題畫作外，也在戶外設置巨型氣球裝置，透過攀附建築的姿態，展現作品的活潑與創作能量。

裝置藝術亮相後迅速成為焦點，不少遊客特地前往打卡留影。有遊客說，原本以為向山遊客中心偏向靜態建築，沒想到加入大型藝術後變得很有趣，「遠遠就看到紅色頭髮的小女孩，很吸睛，也很好拍」；也有家長帶著孩子前來，直呼作品可愛又有童趣，「小朋友看到都很開心，會想一直拍照」。

日管處指出，盼透過藝術跨界合作，為日月潭注入更多元展演形式，讓自然景觀之外，也能提供不同層次的文化體驗，帶給遊客耳目一新的感受。

日月潭向山遊客中心外牆出現9公尺高紅髮小女孩「Moi」巨型氣球裝置，吸引遊客駐足拍照打卡。圖／日管處提供