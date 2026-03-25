春雨失約！大阿里山區高山春茶告急 「撐一天算一天」

入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。氣象署統計，西半部冬季降雨量創下1951年以來新低，乾旱警訊升高，首當其衝是以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天。縣府農業處指出，大阿里山區包括梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉等高山茶區，1月累積降雨量均低於20毫米，已達茶葉旱災的「災害性天氣參數」。縣府今天報請農業部啟動現金救助及低利貸款，盼減輕農民損失。

春茶是茶葉市場「黃金期」，尤其清明前後採收嫩芽品質最佳、價格最高，是茶農一年收入重要來源。然而今年春雨遲遲未至，大阿里山地區茶園普遍缺水，茶樹生長受阻，減產情況逐漸浮現。農業處指出，依據農業天然災害救助辦法，縣市主管機關得依中央主管機關公告災害性天氣參數，報請中央主管機關公告辦理現金救助及低利貸款。災害標準依據農業研究單位氣象與作物數據建立，具備客觀依據，符合啟動天然災害救助條件。

走進茶園，枯旱景象令人憂心。茶農無奈表示，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施灑的有機肥料都尚未分解。部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。「現在最重要的是讓茶樹活下來。」茶農坦言，極端氣候無法奢求產量，只盼不要全面枯死；採收期逼近，減產欠收已成定局，對整體收益衝擊甚鉅。

民進黨縣長參選人、立委蔡易餘日前前往梅山鄉茶區勘查，茶農訴苦求助，蔡易餘指出，降雨不足嚴重影響茶樹生長及農民收益，經營成本攀升，要求中央提前因應可能延續的旱災風險。呼籲中央地方加強合作，規畫增加蓄水設施、推動節水灌溉系統，提供實質補助，協助農民度過氣候變遷帶來嚴峻挑戰。

入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天，部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。記者魯永明／攝影