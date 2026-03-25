快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

春雨失約！大阿里山區高山春茶告急 「撐一天算一天」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
走進茶園，枯旱景象令人憂心。茶農無奈表示，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施灑的有機肥料都尚未分解。記者魯永明／攝影
走進茶園，枯旱景象令人憂心。茶農無奈表示，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施灑的有機肥料都尚未分解。記者魯永明／攝影

入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。氣象署統計，西半部冬季降雨量創下1951年以來新低，乾旱警訊升高，首當其衝是以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天。縣府農業處指出，大阿里山區包括梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉及阿里山鄉等高山茶區，1月累積降雨量均低於20毫米，已達茶葉旱災的「災害性天氣參數」。縣府今天報請農業部啟動現金救助及低利貸款，盼減輕農民損失。

春茶是茶葉市場「黃金期」，尤其清明前後採收嫩芽品質最佳、價格最高，是茶農一年收入重要來源。然而今年春雨遲遲未至，大阿里山地區茶園普遍缺水，茶樹生長受阻，減產情況逐漸浮現。農業處指出，依據農業天然災害救助辦法，縣市主管機關得依中央主管機關公告災害性天氣參數，報請中央主管機關公告辦理現金救助及低利貸款。災害標準依據農業研究單位氣象與作物數據建立，具備客觀依據，符合啟動天然災害救助條件。

走進茶園，枯旱景象令人憂心。茶農無奈表示，長時間未降雨導致土壤乾裂，踩在園區只聽見枯葉沙沙聲，甚至連去年施灑的有機肥料都尚未分解。部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。「現在最重要的是讓茶樹活下來。」茶農坦言，極端氣候無法奢求產量，只盼不要全面枯死；採收期逼近，減產欠收已成定局，對整體收益衝擊甚鉅。

民進黨縣長參選人、立委蔡易餘日前前往梅山鄉茶區勘查，茶農訴苦求助，蔡易餘指出，降雨不足嚴重影響茶樹生長及農民收益，經營成本攀升，要求中央提前因應可能延續的旱災風險。呼籲中央地方加強合作，規畫增加蓄水設施、推動節水灌溉系統，提供實質補助，協助農民度過氣候變遷帶來嚴峻挑戰。

入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天，部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。記者魯永明／攝影
入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天，部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。記者魯永明／攝影

入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天，部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。記者魯永明／攝影
入冬以來降雨偏少，枯水期水情雪上加霜。以高山茶聞名的嘉義縣大阿里山地區，春茶面臨缺水，茶農叫苦連天，部分設有灌溉系統茶園，仍得仰賴有限簡易自來水支撐，但山區水源優先供應民生，用於農業的水量極為有限，只能「撐一天算一天」。記者魯永明／攝影

蔡易餘 農業部

延伸閱讀

農業部今修正農業天然災害救助 今年一月起災損回溯適用

農業部修天災救助辦法 調高現金及低利貸款額度

審慎因應枯水期用水 台中亮出水情提醒綠燈、新竹維持黃燈

冬雨太少！嘉義水情告急 跨區調度支援

相關新聞

「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大業信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

「明明很累卻睡不著」醫師揭失眠關鍵 不是壓力而是「這因素」

現代人常有「明明很累卻睡不著」的困擾，已不再是少數現象。精神科醫師指出，失眠並非單一原因所致，而是大腦、自律神經、內分泌、免疫與生活型態等多重系統失衡的結果，其中「大腦過度警覺」是核心關鍵，但並非唯一因素。

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。