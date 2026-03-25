高鐵攜三大電信砸20億元全面升級通訊品質 今年底南港到板橋段先上路

台灣高鐵持續升級隧道通訊品質，將由台灣高鐵公司提供場地與電力、三大電信業者共同投入建置，合計約20億元，針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」(RRH)，設置數量更增加至超過2,200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質。

台灣高鐵25日邀請中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨以及遠傳電信總經理井琪，在交通部長陳世凱見證下，舉行「『高鐵2.0』全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」。

為了讓旅客在列車高速移動時，依然享有不斷線、低延遲的連線服務品質。台灣高鐵及三大電信業者計劃導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式。四方已於今年二月先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此決定進一步全面優化全線4G/5G行動通訊品質，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。

高鐵董事長史哲指出，台灣高鐵不僅是西部走廊的交通動脈，隨著台灣在全球科技產業鏈地位加重，更成為串聯科技園區與人才的矽島動脈，旅客對通訊品質要求也不斷提高。高鐵全線350公里，行經52處隧道/地下路段，總長68公里、約占19%，過去雖進行通訊改善，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸。

陳世凱指出，台灣高鐵不僅是國家的關鍵基礎設施，更是臺灣移動的核心樞紐。多年來，中央團隊始終全力支持高鐵服務的升級，從2017年全線Wi-Fi的里程碑，到今日啟動「高鐵2.0通訊升級計畫」，政府持續會做高鐵最堅強的後盾。陳世凱肯定史哲展現的卓越領導力與執行力，帶領高鐵團隊並攜手電信三雄推動跨域整合。他期待這項投入約20億元的計畫工程，能讓「高速移動」與「無縫通訊」劃上等號，在2027年將台灣高鐵打造為全球智慧交通與數位韌性的新標竿，讓旅客對高鐵服務更有感。

台灣高鐵說明，此次的改善計劃將分為三階段進行，2026年先改善台北板橋隧道段長度約1.5km，已於2026年2 月13日完工；第二階段則是優先針對南港板橋及沿線連續隧道群升級，包含南港台北、台北板橋地下段、迴龍桃園、洽水寶山、西湖通霄、神岡等6區段，共計29座隧道（總長39km），佔比約57%；第三階段則是，2027年全面升級，其餘6區段隧道升級，包含桃園站地下段、湖口、新苗、通霄、造橋、彰化，共計23座隧道（總長29km），佔比約43%。

台灣高鐵及三大電信業者計劃導入先進的行動通訊架構及新一代5G通訊設備，取代舊有的中繼傳輸模式。四方已於今年二月先行進行「技術試作」，確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此決定進一步全面優化全線4G/5G行動通訊品質，以克服列車在高速行駛下產生的訊號不連貫與頻寬瓶頸，提升高鐵沿線整體通訊品質。

台灣高鐵指出，為確保高鐵營運安全，本次升級計畫僅能利用列車收班後、短短約4小時的夜間維修時段施工，時間壓力非常大，也是本次計畫最大的挑戰。預計將優先針對南港─板橋地下隧道、沿線連續隧道群等關鍵基地台進行升級，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段。除沿線通訊品質改善外，還將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至Wi-Fi 6技術並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求。