快訊

陸人形機器人有10歲水平？專家：早撈錢去 還在那耍劍

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

聽新聞
0:00 / 0:00

雞蛋顏色跟營養有關？專家破3大迷思：生吃恐阻礙維生素吸收

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「好食課」指出不少人天天吃蛋，卻對其營養與吃法存在誤解。 示意圖／ingimage
臉書粉專「好食課」指出不少人天天吃蛋，卻對其營養與吃法存在誤解。 示意圖／ingimage

臉書粉專「好食課」近日整理常見雞蛋迷思，指出不少人天天吃蛋，卻對其營養與吃法仍存在誤解。從蛋殼顏色、膽固醇攝取，到生吃是否更營養等說法，長期在網路流傳，也讓民眾對雞蛋「想吃又不敢吃」。對此，營養師一次整理三大重點，幫助釐清正確觀念。

迷思一：紅殼蛋比較營養？

營養師指出，蛋殼顏色其實取決於雞的品種，與營養價值無直接關聯。紅殼蛋與白殼蛋的蛋白質等核心營養幾乎相同，真正影響差異的是飼料內容。至於蛋黃顏色深淺，也與飼料中是否添加玉米、葉綠素或β-胡蘿蔔素有關，並不代表營養高低。

迷思二：一天只能吃一顆蛋？

過去因蛋黃膽固醇接近300毫克，曾被建議每日限量攝取。不過營養師說明，人體約70至80%的膽固醇為自行合成，飲食影響有限，目前國內外飲食指南已取消膽固醇攝取上限。一般健康族群適量食用無虞，但若為高膽固醇或心血管疾病患者，仍建議諮詢專業意見。

迷思三：生吃雞蛋更營養？

事實上生吃不僅無法提升營養吸收，反而可能影響健康。生蛋白中的「卵白素」會阻礙生物素（維生素B7）吸收，長期缺乏生物素可能導致脫毛。基本上人們不會每餐都吃生蛋，不用擔心禿頭掉髮問題，但生食存在食安風險，仍建議煮熟吃最安心。

雞蛋本身是高營養密度食物，營養師瑪納克（Lauren Manaker）曾指出，雞蛋富含高品質蛋白質，能提供人體所需的必需胺基酸，且吸收率極高，有助於維持肌肉與身體機能。國外營養師實測連續7天每天吃1顆蛋，也發現飽足感提升、能量更穩定，不易感到飢餓。

此外，雞蛋中的膽鹼對腦部健康相當重要，有助於記憶與情緒調節；蛋黃中的葉黃素與玉米黃素則有助保護眼睛，降低藍光傷害與退化風險。同時雞蛋也含有維生素D、硒與鋅等營養素，有助支持免疫系統運作，對整體健康具有多重益處。

雞蛋 營養師 膽固醇 心血管疾病

延伸閱讀

嗆「青鳥去曬太陽」惹議 「紅茶巴士」老闆娘刪文道歉：未了解詞彙意涵

壽司郎變自習室？妹子點茶碗蒸讀書挨轟 前員工曝下場：列入怪客名單

手機「電池健康度」怎麼顧？她靠「充電2原則」撐住：1年後仍有94%

肉體vs精神哪種出軌更痛？11萬人次投票廝殺 結果令人訝異

相關新聞

115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「87510041」。獎金200萬元的特獎號碼為「32220522」。頭獎（20萬元）3組分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。

「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大業信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

腫瘤科醫師提3大抗癌飲食選擇 「彩虹飲食」提升抗氧化力

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書分享最新健康觀點，指出相較於過去強調「忌口」的抗癌觀念，現今醫學更重視「抗發炎飲食」，呼籲民眾從日常餐桌調整飲食習慣，以降低癌症風險。

「明明很累卻睡不著」醫師揭失眠關鍵 不是壓力而是「這因素」

現代人常有「明明很累卻睡不著」的困擾，已不再是少數現象。精神科醫師指出，失眠並非單一原因所致，而是大腦、自律神經、內分泌、免疫與生活型態等多重系統失衡的結果，其中「大腦過度警覺」是核心關鍵，但並非唯一因素。

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。