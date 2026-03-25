快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

大樓公安申報率低迷…問題卡在防盜鐵門 北市喊話中央正視

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
內政部去年起將大樓公安檢查申報義務下修至6至7樓集合住宅，北市輔導期至3月底，申報率低迷僅26％，與多數沒管委會有關。本報資料照片
內政部去年起將大樓公安檢查申報義務下修至6至7樓集合住宅，北市輔導期至3月底，申報率低迷僅26％，與多數沒管委會有關。本報資料照片

內政部去年起將大樓公安檢查申報義務下修至6至7樓集合住宅，北市輔導期至3月底，申報率低迷僅26％，與多數沒管委會有關。也有人不願申報與早年建物設計的防盜鐵門有關，北市建管處喊話中央正視此問題。

6至7樓集合住宅須4年申報1次，檢查直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統共項大逃生避難設施。北市府輔導申報至3月31日，逾期未辦則視大樓是否有管委會，依法對主委裁處1至5千元罰鍰，或對所有權人處6至30萬元罰鍰。

北市應申報建物7657件，至昨日已申報2009件，申報率從去年11月16.9%提升至26.2%。建管處說，公安申報需由管委會或管理負責人具名辦理，若缺乏組織，住戶因難以分攤檢修費用或缺乏領頭人導致申報意願低落，多數老舊公寓尚未成立管委會是申報緩慢主因，已有2493件完成管理組織報備、比例約33.5%。

建管處去年起推動「住宅安居三部曲」專案計畫，串聯公安申報、成立管委會、維修補助最高130萬元共三大環節，今年也首度舉辦巡迴說明會，上周起陸續在12行政區宣導，截至昨天已辦4場，平均40至45位居民代表參加，大安區更達百人，關切重點有檢修費用如何分攤、逾期未辦的具體罰則、如何找合格的公安檢查機構等。

大安區陳小姐說，7層樓建物僅12戶而無管委會，曾看到1樓門口有貼公安申報海報、也有人分享資訊在社區群組，但涉及住戶共識，要花錢和時間整修、清除樓梯間雜物等都影響原有設置，目前靜觀其變。北投楊小姐家住6層樓建物，有管委會但未向建管處報備，因要花錢，住戶不想做，近期市府加強宣導公安申報，大家怕被罰錢，正準備資料去申報。

北市建管處今年舉辦巡迴說明會，上周起陸續在12行政區宣導公安申報，此為內湖區現場。記者林佳彣／攝影
北市建管處今年舉辦巡迴說明會，上周起陸續在12行政區宣導公安申報，此為內湖區現場。記者林佳彣／攝影

許多願意配合的民眾反應，老舊建物過往都有加裝防盜鐵門，外開就會卡到樓梯的迴轉半徑，不符規定，還得花錢拆掉，就算拆了，內門也要是防火材質才能通過，但當初20、30年前買房就是如此設計，現在為了新規而要全拆，令人措手不及。

建管處副處長王金棠說，曾多次發文向中央反映防盜鐵門問題，也提出與逃生半徑相交不超過10公分等不同方案建議，也坦言許多民眾不想申報都是知道此狀況一定不會過，希望中央正視；申報率低不只北市，其他縣市也一樣，盼中央整體考量。

王金棠觀察，有一些住戶不敢申報的原因是社區有違建會妨礙逃生，憂申報猶如「自首」，建管處基於最高指導原則，仍要以消防逃生為最大考量。建管處強調，不會在4月1日立即全面開罰，將採「先輔導、後裁罰」原則，先給予限期改善時間，若期滿仍未補辦，才會正式依法處分。

台北市建管處現場宣導公安申報檢查項目。圖／台北市建管處提供
台北市建管處現場宣導公安申報檢查項目。圖／台北市建管處提供

管委會 北市

延伸閱讀

3度勒令停工！高雄富邦BOT工地鋼筋砸死外籍移工 市府開罰9萬

南投縣府喊空間不足 擬拆建新大樓

北市3年逾2千件損鄰爭議 市府嚴格列管

遇建案損鄰 專家：蒐證向建管處申訴

相關新聞

「看劇不再卡」高鐵耗資20億改善網路 今年這路段先順暢

過去雖可在高鐵列車上使用網路，但隧道內封閉環境始終是通訊瓶頸，民眾體感「卡卡的」。為此，交通部、高鐵公司及三大業信業者四方投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

高鐵要做一事 交長陳世凱：全台老公沒藉口說接不到太太電話

交通部、高鐵公司及三大電信業者今宣布投入20億改善網路通訊品質，讓網路沒有斷點，預計今年底將改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。交通部長陳世凱致詞指出，要讓民眾感受順暢，不斷線、不斷聯，讓民眾在高鐵列車上追劇很便利，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 雲端發票500元獎增開70萬組

115年1-2月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。

「明明很累卻睡不著」醫師揭失眠關鍵 不是壓力而是「這因素」

現代人常有「明明很累卻睡不著」的困擾，已不再是少數現象。精神科醫師指出，失眠並非單一原因所致，而是大腦、自律神經、內分泌、免疫與生活型態等多重系統失衡的結果，其中「大腦過度警覺」是核心關鍵，但並非唯一因素。

最強春雨鋒面要來了 他指這天不排除強風、雷電劇烈天氣

今年截至目前為止的春雨情況不理想，水情告急。不過，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這種情境，在下周可能就要被打破了。「最強春雨鋒面，來了」。

今北台灣略降溫 水庫何時解渴？ 吳德榮：下周2波鋒面「有對流性」

今晨馬祖有濃霧，東半部零星飄雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天弱鋒面前緣的雲系掠過，影響很輕微；北台雲量略增，東半部皆有局部短暫雨的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。