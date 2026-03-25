大樓公安申報率低迷…問題卡在防盜鐵門 北市喊話中央正視

內政部去年起將大樓公安檢查申報義務下修至6至7樓集合住宅，北市輔導期至3月底，申報率低迷僅26％，與多數沒管委會有關。也有人不願申報與早年建物設計的防盜鐵門有關，北市建管處喊話中央正視此問題。

6至7樓集合住宅須4年申報1次，檢查直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備、緊急供電系統共項大逃生避難設施。北市府輔導申報至3月31日，逾期未辦則視大樓是否有管委會，依法對主委裁處1至5千元罰鍰，或對所有權人處6至30萬元罰鍰。

北市應申報建物7657件，至昨日已申報2009件，申報率從去年11月16.9%提升至26.2%。建管處說，公安申報需由管委會或管理負責人具名辦理，若缺乏組織，住戶因難以分攤檢修費用或缺乏領頭人導致申報意願低落，多數老舊公寓尚未成立管委會是申報緩慢主因，已有2493件完成管理組織報備、比例約33.5%。

建管處去年起推動「住宅安居三部曲」專案計畫，串聯公安申報、成立管委會、維修補助最高130萬元共三大環節，今年也首度舉辦巡迴說明會，上周起陸續在12行政區宣導，截至昨天已辦4場，平均40至45位居民代表參加，大安區更達百人，關切重點有檢修費用如何分攤、逾期未辦的具體罰則、如何找合格的公安檢查機構等。

大安區陳小姐說，7層樓建物僅12戶而無管委會，曾看到1樓門口有貼公安申報海報、也有人分享資訊在社區群組，但涉及住戶共識，要花錢和時間整修、清除樓梯間雜物等都影響原有設置，目前靜觀其變。北投楊小姐家住6層樓建物，有管委會但未向建管處報備，因要花錢，住戶不想做，近期市府加強宣導公安申報，大家怕被罰錢，正準備資料去申報。

北市建管處今年舉辦巡迴說明會，上周起陸續在12行政區宣導公安申報，此為內湖區現場。記者林佳彣／攝影

許多願意配合的民眾反應，老舊建物過往都有加裝防盜鐵門，外開就會卡到樓梯的迴轉半徑，不符規定，還得花錢拆掉，就算拆了，內門也要是防火材質才能通過，但當初20、30年前買房就是如此設計，現在為了新規而要全拆，令人措手不及。

建管處副處長王金棠說，曾多次發文向中央反映防盜鐵門問題，也提出與逃生半徑相交不超過10公分等不同方案建議，也坦言許多民眾不想申報都是知道此狀況一定不會過，希望中央正視；申報率低不只北市，其他縣市也一樣，盼中央整體考量。

王金棠觀察，有一些住戶不敢申報的原因是社區有違建會妨礙逃生，憂申報猶如「自首」，建管處基於最高指導原則，仍要以消防逃生為最大考量。建管處強調，不會在4月1日立即全面開罰，將採「先輔導、後裁罰」原則，先給予限期改善時間，若期滿仍未補辦，才會正式依法處分。