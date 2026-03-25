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以雲朵呈現共融美學 彰化「八卦山天空遊戲場」獲景觀優質獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，配有「鷹揚八卦」瞭望台、漂浮繩網與攀爬架等設施，並串聯八卦山天空步道延伸段，所呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。

彰化縣政府指出，以5千萬元打造的「八卦山天空遊戲場」，位在彰化市民族新村公園，坐落在八卦山大佛風景區，為彰化縣政府與台灣設計研究院合作成果。全區以「雲」為設計意象，透過流動曲線與地形高差整合，打造中台灣首座以「天空」為主題的全齡共融公園 。

園區設置雲的溜滑梯、飄浮繩網、無障礙沙坑、親子鞦韆區、青銀共融廣場與天空草原等多元設施，並導入性別友善景觀廁所與夜間光環境設計，強調「共融的日常美學」，兼顧不同年齡層需求，使孩童、長者及行動不便者共享空間；同時透過參與式設計與跨域整合，讓公共場域成為凝聚城市情感與生活記憶的舒適庭院。

天空遊戲場旁的「八卦山天空步道二期廊道延伸工程」與遊戲場形成完整觀光動線。步道串聯民族新村與周邊聚落，並設置鷹揚八卦意象的眺望台，遊客可於步道漫遊、於公園停留、於眺望台遠望市景，打造白日觀景、夜間賞景的全方位觀光體驗，提升八卦山風景區整體遊憩品質。

彰化縣政府表示，八卦山是彰化的地理背脊與文化象徵，長期承載城市記憶與觀光能量，本次天空遊戲場獲獎，不僅提升公共空間品質，更形塑彰化嶄新的城市視覺地標，歡迎全國民眾蒞臨八卦山天空遊戲場，體驗「從天空俯瞰，流線型遊具如雲朵鋪展於山城；從山腳仰望，夜間光影成為彰化夜色中的嶄新印記」，感受屬於彰化的城市新記憶。

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供
今年2月正式啟用的彰化「八卦山天空遊戲場」，以「雲朵」為主題，呈現全齡「共融的日常美學」，榮獲中華民國景觀學會舉辦的第13屆台灣景觀大獎「優質獎」。圖／彰化縣政府提供

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