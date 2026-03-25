寶寶帶財！4月新生兒普發一萬領取期限為5月22日

普發現金一萬元即將在4月30日截止，財政部長莊翠雲25日表示，目前領取已達98％，比先前普發六千還高，她也呼籲，若是有在4月1日至30日出生的新生兒，提醒父母在報完戶口之後，拿著身分證明文件在領取期限至5月22日之前赴郵局領取。

據統計，普發現金一萬元登記入帳已登記人數來到901.3萬、ATM領取來到612.2萬、郵局領現則是來到327.5萬。

立委李坤城25日在立法院財政委員會質詢時提到，普發現金一萬元領取期限將在下月到期，提醒財政部應多加宣導。莊翠雲表示，目前領取率已經來到98％。同時，她也呼籲，4月1月30日新生兒領取期限為5月22日，而且是要父母至郵局領取。

依規定，4月1日至4月30日在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父於4月30日前，配合出生通報時程，建議於新生兒出生10日後，備妥相關證明文件正本，至郵局臨櫃領取，領取期限至5月22日，逾期無法領取。

若生母未符合領取資格或是持永久居留證者，但生父符合領取資格，尚無法直接至郵局領取普發現金，須先辦妥出生登記，再撥打1988客服專線，提供相關證明文件（出生證明、生母及生父證件、戶籍謄本等），經相關機關確認生父符合資格後，由1988客服專線通知攜帶身分證明文件正本至郵局臨櫃領取，請務必於5月22日下午五時前至郵局完成領取，逾期將無法領取。