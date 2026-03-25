兒童節連假去哪玩？ 台南山區博物館一次滿足星際探索、史前冒險

每張機票都有指定座位，乘客原則上也應依照座位號碼入座，以免影響其他人。有網友近日在社群平台發文表示，搭機準備起飛時遇到一名中年男子鬧事，不僅自行換座位，還拒絕空服員請他回原位的要求，甚至怒罵機組人員不專業，自稱搭過很多次飛機，直言這次體驗「爛透了」。最後空服員只好通報航警，該男子在警員陪同下被帶離機艙，航班也因此延誤約30分鐘。

2026-03-25 08:11