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兒童節連假去哪玩？ 台南山區博物館一次滿足星際探索、史前冒險

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南左鎮化石園區則推出親子同行12歲以下學童免費入園優惠，讓家長輕鬆安排兒童連假親子行程。圖／左鎮化石園區提供
台南左鎮化石園區則推出親子同行12歲以下學童免費入園優惠，讓家長輕鬆安排兒童連假親子行程。圖／左鎮化石園區提供

適逢兒童節4天連續假期即將來臨，台南山區博物館園區陸續推出應景活動，南瀛天文館連假期間以「星際探索隊集合！」為主題，結合星象劇場、科學體驗與親子互動遊戲，打造寓教於樂的探索場域；左鎮化石園區也邀請親子一起走進史前世界，為連假增添豐富有趣的親子行。

南瀛天文館表示，4月3日至6日推出「星際探索隊集合！」系列活動，以「水」為主軸，活動期間推出全新星象影片《H2O─水的星際旅行》與體驗設施外，12歲以下兒童更可免費參觀天文展示館及星象劇場，讓全台親子族群共度兼具知識與娛樂的假期。

南瀛天文館也說，本次活動內容涵蓋靜態展示與動態遊戲，館內設置「太空氣墊基地」、「星系泡泡」及「童玩星球」等互動區域，館外則規畫「七星美食補給站」，集結多元餐飲攤位，提供遊客休憩與補給空間，營造完整的節慶體驗。

另外，4月4日晚間將舉辦夜間觀測活動，安排專業導覽帶領民眾觀賞獵戶座與木星，並搭配天文講座「天空上的小矮人」，介紹矮行星與矮星系等主題，深化觀星體驗。

左鎮化石園區則推出親子同行12歲以下學童免費入園優惠，讓家長輕鬆安排親子行程，也讓孩子有機會親近自然科學與史前文化，培養觀察與探索的興趣，園區更規畫多項互動亮點，包含活動期間每天將限量發放100支KOKO紀念筆、吉祥物KOKO也將不定時現身園區，與大小朋友互動拍照等，歡迎大小朋友把握兒童節連假，一同走進史前世界，留下難忘回憶。

南瀛天文館兒童連假期間以「星際探索隊集合！」為主題，結合星象劇場、科學體驗與<a href='/search/tagging/2/親子互動' rel='親子互動' data-rel='/2/243871' class='tag'><strong>親子互動</strong></a>遊戲，打造寓教於樂的探索場域。圖／南瀛天文館提供
南瀛天文館兒童連假期間以「星際探索隊集合！」為主題，結合星象劇場、科學體驗與親子互動遊戲，打造寓教於樂的探索場域。圖／南瀛天文館提供

南瀛天文館兒童連假期間以「星際探索隊集合！」為主題，結合星象劇場、科學體驗與親子互動遊戲，打造寓教於樂的探索場域。圖／南瀛天文館提供
南瀛天文館兒童連假期間以「星際探索隊集合！」為主題，結合星象劇場、科學體驗與親子互動遊戲，打造寓教於樂的探索場域。圖／南瀛天文館提供

左鎮化石園區兒童清明連假活動期間，每天將限量發放100支KOKO紀念筆。圖／左鎮化石園區提供
左鎮化石園區兒童清明連假活動期間，每天將限量發放100支KOKO紀念筆。圖／左鎮化石園區提供

親子互動 連假 親子

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