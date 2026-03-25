高鐵運量頻創新高 史哲：周末單日破30萬人次成常態

台灣高鐵運量持續攀升，董事長史哲表示，自去年8月以來，高鐵旅運需求明顯增溫，近期受北高大型演唱會帶動，每逢周末單日運量頻頻突破30萬人次，顯示整體運輸量已進入高檔運作階段。

史哲指出，目前高鐵約有5,000名同仁支撐營運，在高載客率情況下，整體系統長時間維持滿載運轉，相關壓力預期將持續至年底新車投入營運為止。他坦言，這段期間雖是營運挑戰，但同時也是需求成長的重要過程。

回顧營運歷程，台灣高鐵自2007年通車以來，日均運量從初期約4.6萬人次，歷經疫情期間波動，一度降至約18.9萬人次，目前已回升至今年2月的24.1萬人次水準，顯示整體市場需求穩定成長。

面對運量持續攀升，史哲強調，新車導入將是關鍵解方。透過增加運能，可望降低現行過高的載客率，緩解尖峰壅塞情況，並提升整體營運彈性與服務品質。

他進一步指出，高鐵即將於明年迎來通車20周年，未來將邁向「高鐵2.0」階段，不僅著重運能擴充，也將同步強化乘車體驗，包括車廂舒適度與通訊品質等，回應民眾對現代化運輸服務的期待。

史哲表示，在運量持續成長帶動下，高鐵已成為台灣不可或缺的交通命脈，未來將持續透過設備升級與服務優化，支撐長期運輸需求，並為下一階段發展奠定基礎。

不僅如此，台灣高鐵也持續提升服務品質，25日台灣高鐵與三大電信業者共同投入建置，合計約20億元，針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），設置數量更增加至超過2,200座，預計今年底前，可望大幅改善南港至板橋地下路段及部分隧道段的通訊品質，2027年底提升全線通訊品質。

史哲表示，未來通訊品質提升後，高鐵乘車體驗將有顯著改變。未來旅客在車上可穩定上網、使用影音串流服務等，目前在高鐵上觀看影音內容，多數仍需事先下載，因為即時串流（online）環境仍不穩定，例如影音平台在連線品質不足時難以順暢運作。但隨著通訊改善，未來可望實現穩定的即時串流使用體驗，甚至未來在高鐵上開視訊會議也有望成真。